Alianza Lima vs. Melgar: se enfrentan HOY en el Callao por la segunda fecha de la Copa Bicentenario

Alianza Lima vs. Melgar se enfrentan en una nueva fecha de la Copa Bicentenario. El encuentro se jugará esta domingo 30 de junio a las 5:45 p.m. (hora peruana), en el estadio Miguel Grau del Callao.

Los íntimos chocarán frente al plantel rojinegro en un duelo a puertas cerradas en el recinto deportivo del primero puerto. El equipo dirigido por Pablo Bengoechea quiere seguir sumando en la Copa Bicentenario,

Alianza Lima vs. Melgar siempre ha sido un duelo de infarto, es por eso que ninguna de sus hinchadas se lo quiere perder. A pesar de que se jugará sin público, la señal de GOLPERU será el encargado de transmitir este encuentro. Asimismo, los incidentes y el minuto a minuto podrás seguirlo por DEPOR.COM.

Alianza Lima llegará al partido con el ánimo a tope, luego de vencer a Sport Victoria en su debut por la Copa Bicentenario. Sin embargo, esta vez lo blanquiazules no contarán con Mauricio Affonso, quien se despidió del plantel y de la hinchada.

Mauricio Affonso ya no seguirá más en Alianza Lima. El delantero uruguayo dejó de pertenecer al club íntimo para sumarse a las filas del Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Adrián Ugarriza sería el posible reemplazante de 'Mauri' en el once de Bengoechea.

En el caso de Melgar, el cuadro arequipeño perdió frente a Binacional en la primera fecha de la Copa Bicentenario. Sin embargo, el 'León del Sur' siempre ha sacado las garras frente a Alianza Lima y esta vez no será la excepción.

La última vez que Alianza Lima y Melgar se enfrentaron fue en el mes de mayo para disputar el partido por el Torneo Apertura. En aquel encuentro, los blanquiazules vencieron al elenco 'dominó' por 3-2 en Matute.

Alianza Lima vs. Melgar: posibles alineaciones

Alianza Lima : Italo Espinoza, Antony Rosell, Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Rodrigo Cuba, Joazhiño Arroé, Wilder Cartagena, Felipe Rodríguez, Adrián Ugarriza y José Miguel Manzaneda.



Melgar: Angelo Campos, David Villalba, John Narváez, Giancarlo Carmona, Walter Tandazo, Hernán Hinostroza, Alexis Arias, Johnny Vidales, Leonardo Mifflin, Alexi Gómez y Bernardo Cuesta.

Alianza Lima vs. Melgar: así pagan las casas de apuesta

Casas de Apuestas Alianza Lima Empate Melgar Te Apuesto 1.95 3.50 3.50 Bet365 1.95 3.60 3.20 Bwin 2.00 3.10 3.50 Betfair 2.0 3.1 3.4 Betsson 2.10 3.10 3.00 InkaBet 2.05 3.25 3.50

Alianza Lima: últimos cinco partidos

23/06/19 Sport Victoria vs. Alianza Lima 0 - 2

07/06/19 Alianza Lima vs. Unión Comercio 1 - 1

31/05/19 Sport Huancayo vs. Alianza Lima 0 - 3

26/05/19 Alianza Lima vs. Binacional 2 - 1

19/05/19 Alianza Huánuco vs. Alianza Lima 2 - 1

Melgar: últimos cinco partidos

22/06/19 Melgar vs. Binacional 0 - 1

08/06/19 AD Cantolao vs. Melgar 1 - 5

01/06/19 Melgar vs. César Vallejo 1 - 2

28/05/19 Melgar U. vs. Católica 0 - 0

25.05.19 L1 Sporting Cristal Melgar 2 : 3

Alianza Lima vs. Melgar: cinco últimos partidos

12/05/19 Alianza Lima vs. Melgar 3 - 2

06/12/18 Melgar vs. Alianza Lima 2 - 3

02/12/18 Alianza Lima vs. Melgar 3 - 3

21/10/18 Alianza Lima vs. Melgar 0 - 1

25/07/18 Melgar vs. Alianza Lima 2 - 0

Selección Peruana: así informó la prensa internacional. (América TV)

► HOY Sporting Cristal vs. Atlético Grau EN VIVO desde Piura por la Copa Bicentenario | EN DIRECTO



► Perú vs. Chile: colombiano Wilmar Roldán dirigirá 'Clásico del Pacífico' por semifinales de Copa América 2019



► Pedro Gallese y el emotivo momento con su hijo tras tanda de penales ante Uruguay [VIDEO]



► ¡Para seguir celebrando! Revive los penales y la clasificación bicolor a semifinales de la Copa América [VIDEO]