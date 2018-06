Alianza Lima , este sábado, visitará a Real Garcilaso , por la fecha 5 del Torneo Apertura . El cotejo se desarrolla en el estadio Garcilaso de la Vega y será transmitido por Gol Perú desde las 8 de la noche.

Y a pesar de que tendrán ocho bajas (Cruzado, Leyes, Duclós, Riojas, Cotrina, Ascues, Ramírez y Fuentes), los dirigidos por Pablo Bengoechea llegan con la moral al tope: ya registran cuatro triunfos al hilos (vencieron a Sporty Boys, Sporting Cristal, Unión Comercio y Deportivo Municipal).



Aunque, claro, en Alianza Lima saben que mantener la punta del Torneo Apertura no será sencillo. Y no solo por el plantel de Real Garcilaso , sino por lo que significa su historia en Cusco. Los números no mienten, desde que la 'Máquina' subió a Primera, los blanquiazules no pueden sumar de a tres cada vez que los visitaron: alcanzaron seis derrotas y cuatro empates.

En tanto, Pablo Bengoechea descartó cualquier posibilidad de regresar a Peñarol de Uruguay. Aún tiene contrato hasta fin de año con Alianza Lima . "No es cierto que vaya a dejar el club para dirigir a Peñarol. Los contratos tienen que respetarse siempre", mencionó el estratega charrúa.



Por su parte, los dirigidos por Tabaré Silva buscarán recuperar el paso en el Torneo Apertura , sobre todo porque vienen de tropezar feo: cayeron 5-1 frente a Sporting Cristal. Será la oportunidad de Real Garcilaso para meterse a la pelea por el campeonato antes del receso por el Mundial.

Alianza Lima: Leao Butrón; Luis Garro, Gianmarco Gambetta, Gonzalo Godoy, José Guidino; Tomás Costa, Maximiliano Lemos, Mario Velarde, Alejandro Hohberg, Kevin Quevedo; y Janio Pósito.

Real Garcilaso : Christian Ortiz; Jesús Arismendi, Lampros Kontogiannis, Juan Diego Lojas, Alexis Cossio; Miguel Aucca, Jean Archimbaud, Julio Landauri, Alfredo Ramúa, Iván Santillán; Jhonny Vidales.

