Alianza Lima vs. San Martín: un gato se metió al campo de juego en pleno partido [VIDEO]

Desorientado y tímido caminó un gato al borde del campo de juego, mientras Alianza Lima y San Martín chocaban en Matute por el Torneo de Verano. El felino sacó sonrisas a los hinchas que asistieron al recinto deportivo.

A los 22 minutos del primer tiempo, un grupo de hinchas y la TV captaron el preciso momento en el que un gato ingresó al campo juego. Los jugadores de Alianza Lima y San Martín prosiguieron con el juego, pese a la presencia del animal.

De igual forma, el árbitro del partido decidió no paralizar el encuentro, debido a que el gato no interrumpía en las acciones del juego. Eso sí, no por ello su presencia pasó desapercibida por muchos curiosos que llegaron a Matute.



No es la primera vez que en el fútbol peruano suceden este tipo de incidentes. Pasó también provincia y hasta en la Segunda División y Copa Perú. Esta vez, le tocó al campeón del fútbol peruano.

