A solo horas de dar inicio al duelo entre Alianza Lima vs. San Martín, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) designó al árbitro principal del cotejo, que tendrá lugar este lunes 26 de septiembre en el Estadio Alejandro Villanueva. Si bien en un principio Bruno Pérez fue anunciado como el elegido, será finalmente Michael Espinoza quien impartirá justicia en el encuentro entre ‘blanquiazules’ y ‘santos’ por el Torneo Clausura 2022.

Asimismo, los árbitros que completarán la terna serán Víctor Raez y Carlos Llerena, mientras que el cuarto réferi será Fernando Legario. Este duelo es muy importante para el cuadro íntimo, ya que en el caso de ganar, podrían ubicarse como líderes del campeonato nacional.

Cabe resaltar que la decisión de poner a Bruno Pérez como juez principal fue cuestionada, puesto que el colegiado dirigió el duelo entre César Vallejo vs. Melgar (sábado), que se disputó en el Estadio Mansiche de Trujillo, y la final de ida de la Liga Femenina entre Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci (domingo). Ahora, con el partido de este lunes, iba a tener su tercer encuentro consecutivo, algo que no es recomendado por la FIFA.

“Los partidos de fútbol de alta competencia demandan un alto desgaste físico en los árbitros, ya que su rendimiento debe llegar, en algunos momentos del encuentro, al 100 % en alta intensidad. (HI). Por eso se recomienda que un árbitro debe tener un descanso mínimo de 72 horas entre partido y partido, en ese tiempo el cuerpo humano tendrá una buena recuperación y se evitarán graves lesiones”, menciona el máximo ente del fútbol.

En total, Bruno Pérez dirigió 22 partidos durante la presente temporada. De todos los encuentros, ha sacado 104 tarjetas y 8 cartulinas rojas. Un detalle a tomar en cuenta es que esta iba a ser la quinta vez que dirigía un cotejo del elenco blanquiazul en este 2022.

Alianza Lima vs. San Martín: fecha y hora del partido

Alianza Lima y San Martín se enfrentarán este lunes 26 de septiembre, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2022. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva y arrancará desde las 8:00 de la noche (hora peruana), con la transmisión y narración por las señales de GOLPERU y Movistar Play.





