Alianza Lima sacó una importante victoria ante Sport Boys. El cuadro de Carlos Bustos se impuso por 2-0 en el estadio Alberto Gallardo y suma tres puntos clave que les permiten posicionarse en un mejor lugar en el acumulado y asentar las bases del grupo que partido a partido mejor.

Arley Rodríguez fue la gran estrella del encuentro. El colombiano saltó al campo en la segunda mitad y logró anotar el tanto que abrió el marcador en el recinto rimense. Tras el partido, se mostró contento por su gol.

El exjugador de Carlos A. Mannucci explicó que él “aportará de dónde le toque”. “Un partido se cambia en cinco, tres, diez minutos. Tienes que entrar con la mejor actitud. Dios premia el esfuerzo porque se trabajó bien en la semana”.

Arley saltó al campo a los 70 minutos y Alianza tuvo una notoria mejora. “El profe me dio la posibilidad de ser inicialista en tres juegos, lo quise aprovechar de la mejor manera, hoy me tocó desde el banco. El partido pasado no ingresé, hoy sí y me llegó la bendición del gol”, dijo.

Sport Boys se mostró superior al cuadro victoriano en un importante tramo del encuentro; sin embargo, las ganas nos faltaron y, para Rodríguez, ese fue un factor importante para ganar.

“Alianza es un equipo grande, sabemos que cuando no nos encontramos en el fútbol, la actitud es fundamental. Se veía de afuera que, con un poco de actitud y ganas, los pasábamos por encima y así fue”, dijo.

Con la victoria, Alianza se posiciona en el tercer lugar del Grupo B de la fase 1 de Liga 1, en una clasificación que Sporting Cristal ya ganó.

“Gracias a Dios se consiguió la victoria, necesitamos los tres puntos y desde el minuto cero tenemos que salir con esa actitud de comernos al rival”, finalizó Rodríguez.

