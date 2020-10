Llegó el día. Mario Salas incluyó a Beto Da Silva en la lista de convocados para el duelo de Alianza Lima vs. Sport Boys. Pese a que no estuvo desde el arranque, pudo sumar minutos en el segundo tiempo, hecho que no ocurría desde el clásico disputado en marzo de este año.

A los 79′ del partido, Mario Salas ordenó el cambio de Joazhiño Arroé para que ingrese Beto Da Silva. El 'Comandante apostó por el delantero para que vaya por las bandas, a fin de aumentar la ventaja en el marcador.

Da Silva no jugaba desde el duelo que tuvieron los blanquiazules frente a Universitario de Deportes. Aquel partido, sumó los únicos 90 minutos que tiene con Alianza Lima, por lo que esta oportunidad es una revancha para el atacante.

Alianza Lima vs. Sport Boys: la previa

El conjunto conducido por Mario Salas quiere dejar atrás los malos resultados obtenidos desde que se reinició el fútbol, tanto en el torneo local y como en la Copa Libertadores. Por ello, seguir ganando será importante para llegar de la mejor forma al inicio de la Fase 2 de la Liga 1.

Las principales novedades en tienda íntima sería la presencia de Steven Rivadeneyra en el arco, quien suplirá a Ítalo Espinoza, quien fue unas de las figuras en el choque pasad. Asimismo, Beto da Silva formaría parte de la lista de jugadores convocados para este choque.

Por su parte, Sport Boys viene de caer en su último choque ante la Academia Cantolao. Aunque empezaron ganando con gol de Penco, el ‘Delfín’ se lo terminó dando vuelta y mandó a zona de descenso directo a ‘La Misilera’. Hace seis fechas que no ganan y la crisis no tiene cuando acabar en tienda rosada.

