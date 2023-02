Este domingo, habrán pasado 29 días desde la última vez que Alianza Lima salió al campo de juego. Fue en la Noche Verdolaga, donde el elenco de Guillermo Salas enfrentó a Atlético Nacional y perdió 3-0, preocupando al hincha íntimo que este año no solo espera lograr el tricampeonato, sino también hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Y si bien lo ideal hubiera sido que de inmediato los íntimos tengan otro encuentro, el contexto nacional y la disputa por los derechos de TV lo impidieron. Ahora, harán su debut en la Liga 1 2023 y la gran pregunta es cuánto habrá cambiado el equipo y si logró reponerse de aquella derrota.

El primer gran cambio que tendrá el equipo de ‘Chicho’ Salas para enfrentar a Sport Boys es el número de sus futbolistas disponibles. En la Tarde Blanquiazul y la Noche Verdolaga, el técnico no contaba con Pablo Míguez (lesión en el tobillo), Cristian Benavente (lesión en la rodilla), Pablo Sabbag (lesión en el codo) y los refuerzos Carlos Zambrano y Andrés Andrade, quienes todavía no se encontraban al 100%.

No obstante, este fin de semana, el único ausente será el ‘Chaval’, quien continúa en España realizando rehabilitación, tras haberse operado de la rodilla izquierda: se estima que su retorno a Lima se dé aún en el mes de marzo. En tanto, el resto se encuentra recuperado. Incluso, Yordi Vilchez, quien días atrás sufrió una lesión en los meniscos, ya entrena con sus compañeros, aunque aún no tendría minutos.

El ‘11′ titular

Hasta el momento, el equipo de Alianza Lima que empezaría el juego ante Sport Boys estaría conformado de la siguiente manera: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Joao Montoya, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Andrés Andrade; Gabriel Costa, Bryan Reyna y Hernán Barcos. ¿La sorpresa? La ausencia de Jairo Concha, quien es reemplazado por el colombiano.

El ex Atlético Nacional llegó a La Victoria para jugar de interior, aunque también puede ubicarse por los extremos. En la Tarde Blanquiazul y la Noche Verdolaga sumó algunos minutos, pero este fin de semana - ya se encuentra al 100%- es la nueva apuesta de ‘Chicho’ Salas para darle mayor movimiento al mediocampo y contundencia al ataque.

Luego, el equipo sería el mismo que vimos en los encuentros previos. Salvo por la ausencia de Angelo Campos. En cambio irá Franco Saravia, quien en la temporada 2022 disputó 10 partidos (900′) en la Liga 1 y recibió apenas cinco goles. También, ingresará Joao Montoya por Yordi Vilchez.

Este es el once que utilizaría Guillermo Salas para enfrentar a Sport Boys (Imágen: Depor).

Finalmente, en cuanto a Carlos Zambrano, el futbolista podría tener algunos minutos este partido. Durante la semana, pudo alterar en el equipo titular, al igual que Pablo Sabbag.

Reclamo confirmado

Gonzales Posada, presidente del Fondo Blanquiazul, confirmó que Alianza Lima presentará reclamo por el partido ante Sporting Cristal. “Hemos ingresado un documento previo a la fecha 3 indicando que no se reunían las garantías y por tanto pedimos la reanudación de toda la fecha. Seguimos firmes en esa postura. Si tenemos que ir al TAS para reprogramar la fecha, iremos al TAS. No ha sido irresponsable no presentarnos en el partido”, le dijo a RPP.

Tal como informó Depor, los argumentos de Alianza Lima son el incumplimiento de Sporting Cristal en los procesos que otorgan las garantías para un encuentro de esta índole. Asimismo, el cambio repentino de la locación –en un principio se iba a jugar en el estadio Nacional y posteriormente se cambió la sede al estadio Alberto Gallardo, cuando se confirmó que el duelo se jugaría sin público– y los malos procedimientos deportivos para otorgar el ‘walkover’ por parte de la FPF.

