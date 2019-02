Alianza Lima vs. Sport Boys: "El partido se juega de todas maneras", dijo administrador rosado

Alianza Lima vs. Sport Boys se juega de todas maneras. Así lo garantizó Johan Vásquez, administrador rosado. El partido corría el riesgo de no realizarse debido a una deuda de los chalacos con la Agremiación de futbolistas. Blanquiazules y rosados se enfrentan este viernes a las 8 p.m. en Matute.

" Sport Boys tiene hasta hoy (jueves) para llevar la constancia e no adeudo a la Federación Peruana de Fútbol y la entregaremos en la tarde. No hay riesgo de que no se juegue, el partido se juega de todas maneras. La demora en el pago ha sido por un tema de negociación con la Agremiación", dijo el administrador en RPP.

"Lo que hay que pagar es la última cuota del año pasado, es un monto de 14 mil dólares y no hay problema. Esto se ha aplazado un poco por el tema de negociar las cuotas de 2019 que ascienden a 40 mil dólares y eso es una locura", dijo el directivo rosado.

El administrador de Sport Boys dijo que este año han reducido la planilla al 70%, y que ahora pagan un promedio de 75 mil dólares mensuales por toda la planilla. "Yo tendría que hacer un equipo de 20 mil dólares para poder estar tranquilo. Pero no se puede competir con un plantel de ese costo", dijo.

"Las cuotas no me las van a bajar y yo las tengo que conseguir. Esa es mi responsabilidad, pero espero que los hinchas tomen conciencia, necesitamos de ellos porque no hay de otra. Sport Boys es grande por su gente y la gente tiene que asumir su rol de hincha para poder ayudar a la administración para salir adelante", añadió.



