Alianza Lima inició el Clausura 2022 con el pie derecho, al vencer en condición de visita a Atlético Grau: Cristian Benavente y Pablo Lavandeira marcaron en el 2-1. Los dirigidos por Carlos Bustos esperan continuar con su buena racha en el encuentro de este domingo ante Sport Boys, en el estadio Alejandro Villanueva.

Con respecto a este partido (1:15 p. m.), el club de La Victoria comunicó que solo está permitido el ingreso de los hinchas locales en el estadio Alejandro Villanueva. Es decir, los dirigidos por Carlos Bustos observarán un lleno total de camisetas blanquiazules.

Cabe resaltar que en el compromiso entre ambas instituciones en el Apertura 2022, el estadio Miguel Grau solo contó con la presencia de los fanáticos rosados. En dicha oportunidad, Alianza Lima y Sport Boys quedaron igualados sin goles.

Por otra parte, la última vez que Sport Boys visitó Matute para chocar ante el cuadro blanquiazul fue el 15 de febrero del 2019. El elenco íntimo, que era dirigido por Miguel Ángel Russo, venció por 3-0.

La palabra de Gino Peruzzi

Dos días después de su primera presentación con el elenco blanquiazul, Gino Peruzzi destacó el trabajo del grupo para conseguir los tres puntos en condición de visita ante Atlético Grau. “Estoy contento por el debut y, sobre todo, por el triunfo. Fue una cancha difícil y ante un equipo que te hace sufrir, pero por suerte se sacó adelante el resultado. Se hizo un gran partido y fuimos superiores la mayor parte del juego”, señaló en RPP.

El deportista de 30 años, asimismo, dio detalles de su actualidad en lo que respecta al tema físico. “Tengo muy pocos entrenamientos, recién me incorporé el miércoles y hasta ahora todo muy bien. Me siento bien, pero no al 100 %. El último partido que jugué los 90 minutos fue en marzo, todavía tengo mucho más para dar en lo físico”, comentó.





