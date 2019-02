Alianza Lima vs. Sport Boys: fecha, hora, canal y todo lo que debes saber del partido en Matute

Alianza Lima vs. Sport Boys será el partido que abrirá el telón de la nueva Liga 1. Ambas escuadras se verán las caras este viernes, en un Alejandro Villanueva (Matute) que promete un lleno total. Los íntimos celebran su 118 Aniversario enfrentando a los rosados.



El choque entre Alianza Lima vs. Sport Boys, dos de los equipos más tradicionales del Fútbol Peruano, está programado para iniciar a las 8:00 p.m. y será televisado para todo el territorio nacional por la señal de GOLPERU.



Las sorpresas que prepara Alianza Lima para celebrar sus 118 años y debut en la Liga 1 Movistar [VIDEO]



Alianza Lima vs. Sport Boys midieron fuerzas, por última vez, el 14 de octubre de 2018, cuando empataron 1-1 por la fecha 2 del Torneo Clausura, en el Estadio Nacional, con goles de Lemos (para los íntimos) y Nungaray (para los rosados)



"No me voy a volver loco y decir que en el debut ganaremos 4-0. Respeto a los rivales e iremos paso a paso. No me engaño, el equipo no está al cien por ciento pero trataremos de cumplir nuestro objetivo", dijo Miguel Ángel Ruso en la previa.

"La idea es tratar de ir a Matute a ser incómodos para el rival", dijo Jesús Chávez de Sport Boys. El duelo promete, blanquiazules y rosados están listos parta abrir fuegos y dar un gran espectáculo.

Miguel Ángel Russo dijo que está contento con sus jugadores. (Video: Jesús Mestas)