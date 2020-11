Alianza Lima vs. Sport Huancayo ya tiene una oncena probable por parte del equipo dirigido por el profesor Wilmar Valencia. El ‘Rojo matador’ no se guardará nada contra los blanquiazules, por lo que mandarán a sus mejores elementos con la única consigna de quedarse con los tres puntos del cotejo y acceder a la Copa Sudamericana 2021.

Los blanquiazules tampoco se guardarán nada, aunque Daniel Ahmed tiene confirmada algunas bajas de jugadores con los que no podrá contar para este duelo que podría significar en un hecho histórico para el fútbol peruano.

Alianza Lima y Sport Huancayo ya se midieron este año, dejando un empate 1-1 entre ambos equipos en el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Las anotaciones de ese cotejo fueron conseguidas por Carlos Beltrán, para los blanquiazules y Charles Monsalvo para el ‘Rojo matador’.

En esta galería podrás conocer la oncena titular que alista el equipo huancaíno para el vital duelo contra la escuadra de La Victoria, el mismo que tendrá mucho en juego para ambos elencos, quienes luchan por un cupo a la Copa Sudamericana y por salvarse del descenso, respectivamente.

Wilmar Valencia no tendrá preferencias con Alianza Lima

Wilmar Valencia despejó dudas sobre los futbolistas que Sport Huancayo usará para el duelo contra los blanquiazules, información que estaba en duda por la participación del ‘Rojo matador’ en la Copa Sudamericana.

“Siempre he dicho a los muchachos que cada uno tiene una responsabilidad y uno tiene que cumplir y dar el máximo. Hoy, me debo a Sport Huancayo, no tengo nada que ver con Alianza Lima y no soy responsable con la situación que viven”, sostuvo el DT en diálogo con GOLPERU.

