Sport Huancayo continúa ubicándose en los primeros lugares de la tabla para llevarse el título del Apertura, pues esta oportunidad deberá enfrentar a Alianza Lima, equipo que se encuentra a solo un escalón por debajo del ‘Rojo Matador’. Por ello, previo al partido en el Estadio Huancayo, el DT Carlos Desio charló con Depor acerca de lo que espera de este duelo frente a los blanquiazules y su continuo trabajo en la institución huancaína.

Hasta el momento, el Torneo Apertura se encuentra muy peleado en la cima. Si bien es cierto Melgar permanece como el puntero de la tabla con 34 puntos, cualquier cosa podría suceder en estas últimas fecha, apuntando a Sport Huancayo como uno de los favoritos con 30 puntos. Eso sí el ‘Rojo Matador’ depende de sí mismo en cuanto la obtención de puntos, ya que el cuadro íntimo podría tomar el segundo lugar (29 puntos).

¿Cómo analiza al rival, Alianza Lima?

Yo creo que Alianza Lima son de esos equipos muy difíciles que van de menor a mayor, que lo atacan en los primeros minutos, pero, cuando no le convierte, va tomando fuerzas y revierte la situación. Un equipo muy peligroso que termina definiendo por los jugadores que tiene y la jerarquía que tiene.

¿Vio el último encuentro ante Cienciano? ¿Qué conclusiones le deja?

Lamentablemente, le anulan a Cienciano un gol válido y eso modifica el trayecto del partido, por ahí, con Cienciano pudo haber sucedido otra cosa. ¿Si es justo? creo que fue superior Cienciano a Alianza, pero el fútbol no sabe de esas cosas, solo del resultado.

¿Cree que Alianza Lima continúe con el bajón anímico debido a la Copa Libertadores?

Ya no creo que influya, fue con Cienciano que pudo haber influido y demostraron tener grandeza y estar preparados para revertir la situación. Obviamente un 8-1 es un golpe muy duro para los jugadores y el cuerpo técnico, pero todos sabemos que el nivel de Argentina hoy está a dos velocidades de Perú y velocidad más. Me duele que a los equipos de acá no les vaya bien.

Usted ha dirigido en Chile, Argentina y Brasil, ¿qué cree que es aquello que se deba mejorar en el fútbol peruano?

Me llamó la atención el estado de las canchas, no solo las del partido, sino también las de entrenamiento. Creo que eso te va a dar una velocidad de juego más rápida y mejores controles. Hay que ir paso a paso acá, te lo digo porque por ahí escuché que querían implementar el VAR en uno o dos partidos, no, primero hay que mejorar las canchas para mejorar el fútbol peruano.

¿Considera que Sport Huancayo es favorito a llevarse el Apertura?

Yo creo que Melgar es el favorito por cómo está demostrando no solo en la liga, sino también en el torneo internacional. Ojalá que pierdan puntos porque nosotros necesitamos eso, pero no dependemos de ellos en el sentido de que nosotros no ganamos, qué nos sirven que ellos pierdan. Si ambos ganamos todos los partidos, aplaudirle a Melgar y a Néstor, que le tengo un aprecio grande.

Sport Huancayo está siendo uno de los grandes animadores del torneo.

¿Entonces no se ve en la final?

Sí me veo, pero va a depender mucho de este partido ante Alianza. Uno es humilde porque sabemos que somos un equipo chico y estamos peleando en las posiciones de los equipos grandes con Alianza, Universitario, Cristal.

¿Siente que al convertirse el torneo descentralizado, Huancayo como los equipos de provincia han sacado mayor ventaja?

Yo creo que tienen un plus la parte de la geografía, sobre todo donde estamos nosotros, Cusco y Binacional. La altura es una ventaja, más allá del calor. La localía hace que el campeonato sea más competitivo, más cerrado, que hasta la última fecha no se sepa por ser el campeón. Obviamente tienes que ganar de visitante, no te sirve solo ganar de local si de visitante no haces las cosas bien. Entonces, equiparo un poco la cantidad y la calidad de los planteles de Lima o los equipos grandes con los del interior.

Incluyendo el partido ante Melgar, Huancayo ha ganado todos los duelos en casa...

Hasta ahora ningún equipo ha sido superior a nosotros, solo Cienciano, creo que Cienciano jugó mejor que nosotros en nuestra cancha, pero pudimos igualar el partido con un 3-3.

¿Cómo definiría su estilo de juego?

Nosotros buscamos el protagonismo en cada partido a través del del orden, la pasión y la valentía. Entonces, la táctica y la estrategia va a ser diferente, más allá que muchos equipos acá en Perú jueguen con el mismo sistema. Nosotros vamos a hacer una táctica depende a cómo forman ellos para tener superioridad en la parte ofensiva y defensiva. Yo quiero jugadores que se arriesguen, que se animen a jugar alto y en el terreno contrario para alejarnos de nuestro arco.

¿Cuál es el plan de trabajo de Sport Huancayo?

Nosotros desde el comienzo nos planteamos a hacer un grupo en un equipo fuerte y no en la individualidad, tuvimos que cambiarle el chip al jugador, que venían de jugar de una manera distinta. Es verdad que aún sigue costando, pero van mejorando partido tras partido. Tengo un cuerpo técnico que no se muestra mucho pero siempre está analizando, mirando, nos reunimos, se trabaja mucho.

¿Cuál es su objetivo de esta Liga 1?

Es verdad que nosotros no tenemos un presupuesto tan alto como lo tienen los equipos grandes, pero con un plantel más corto hacemos un plantel competitivo. Los objetivos son claros, hoy en día estamos peleando el campeonato, queremos ser campeones como también lo está buscando Melgar o Alianza que también quieren. A nosotros se nos presentó la oportunidad y no debemos desaprovecharla, pero, más allá de eso, estamos muy conformes con la campaña que estamos haciendo, así no se llegue a dar el resultado.

Cuando llegó a Huancayo, ¿se imaginó estar peleando los primero lugares?

No, nunca. Veía a equipos más fuertes como Cienciano, Melgar, Cristal, la ‘U’, Alianza, entre otros. Cuando vinimos acá el objetivo era posicionar al ‘Rojo Matador’ en un torneo internacional. A medida que se iban dando los resultados, uno se va ilusionando.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR