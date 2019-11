El estadio de Matute será una verdadera fiesta. Alianza Lima recibirá a Sport Huancayo con la casa llena y con el objetivo de sumar tres puntos para mantenerse en el primer lugar del Torneo Clausura. Pablo Bengoechea ya ensaya el posible once y todo hace indicar que volvería a jugar con sus dos puntas uruguayos.

“Si el equipo no está jugando bien, el aliento del hincha es muy importante para motivarnos. Nos entusiasma salir a la cancha y ver el estadio lleno”, confesó Pablo Bengoechea. Y confirmó que para el choque ante Huancayo no guardará nada, pues incluirá a los jugadores de la Sub 23. “Vamos a ver cómo llegamos. Tenemos el equipo completo”, dijo el martes en conferencia de prensa.

Alianza Lima ensaya hasta encontrar la fórmula para superar a un rival que complicará desde el primer minuto. Sport Huancayo también está en la pelea por el título del Torneo Clausura y quiere seguir sumando para lograr, además una clasificación a Copa Libertadores.

Al partido en Matute, Alianza Lima llega puntero con 29 unidades, igual que Universitario de Deportes y con un empate sin goles ante Binacional en Juliaca. Sport Huancayo lo hace en el cuarto lugar con 26 puntos y un triunfo de visita (2-1) ante Unión Comercio.

