Alianza Lima no la pasa nada bien y los nervios se van haciendo más evidentes con el pasar de los minutos. En el segundo tiempo del duelo ante Sport Huancayo, el árbitro cobró una falta contra Carlos Beltrán que favoreció al equipo íntimo con un penal.

El encargado de patear desde los 12 pasos fue Carlos Ascues, pese a la lesión que lo aquejó durante gran parte del encuentro. El volante definió con poca potencia y el balón quedó en las manos de Joel Pinto, arquero de Sport Huancayo.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: la previa

Alianza Lima tendrá que preocuparse por un complicado rival. Wilmar Valencia despejó dudas sobre los futbolistas que Sport Huancayo usará para el duelo contra los blanquiazules, información que estaba en duda por la participación del ‘Rojo matador’ en la Copa Sudamericana.

“Siempre he dicho a los muchachos que cada uno tiene una responsabilidad y uno tiene que cumplir y dar el máximo. No soy responsable con la situación que viven en Matute. Yo he jugado gratis por Alianza Lima, pero hoy me debo a Sport Huancayo por la oportunidad que me brinda de trabajar. Vamos a salir con lo mejor que tenemos para tratar de dejarlo en un nuevo torneo internacional”, sostuvo ‘Bam Bam’ en diálogo con GOLPERU.

Tras el encuentro contra Carlos A. Mannucci, el entrenador de Alianza Lima, Daniel Ahmed, conversó con la prensa y dejó claro que no hay momento para lamentos, tienen que empezar a pensar de inmediato en el partido ante Sport Huancayo.

“Esta pesadilla se termina el sábado y depende de Alianza. Hoy demostró en la cancha. Felicité a los jugadores después del partido porque tenían que entregarlo todo y dejar todo. No hay que hablar de suerte, hay que hablar del próximo partido. Lo que hablamos en el vestuario es que hay un segundo para lamentarse, pero no más. Hoy necesitamos a Alianza más que unido que nunca, como estamos nosotros dando el pecho”, explicó el entrenador.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo se define la baja si hay igualdad de puntos?