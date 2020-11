Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS se enfrentan este sábado por la última fecha de la Fase 2 de la Liga 1. Es el último partido del campeonato antes de pasar a los Play Offs y la última oportunidad de los íntimos para conseguir la unidades en juego e intentar quedarse en primer división. El duelo promete ser de infarto.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo tienen un duelo programado para este sábado a partir de las 3:30 p.m. en el Estadio Nacional. El enfrentamiento será transmitido por la señal de GOLPERU pero también podrás seguir el enfrentamiento por Movistar Play. Además, encontrarás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias por Depor.com.

Alianza Lima llega con una mala racha encima ya que no conocen de victorias desde hace 5 fechas, situación que los ha colocado en el último lugar de la tabla de posiciones del Grupo B y en uno de los últimos lugares de la tabla acumulada. Por tal motivo, los íntimos tienen la urgencia de ganar ante Sport Huancayo y quedarse con los tres puntos.

¿Cómo se salva Alianza Lima en la última fecha?

En Alianza Lima saben que una victoria en el siguiente partido le bastará para pasar la página, pero también son conscientes de que al tratarse de la última fecha, el partido se jugará al filo del paro cardiaco para sus fanáticos, quienes no están acostumbrados a verlos en esta situación.

Para quedarse en Primera División, Alianza Lima depende de sí mismo, pero tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Estos son los resultados que espera Alianza Lima para no perder la categoría. Primero; derrotar al ‘Rojo Matador’. Ahora, si empata, esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el escenario más complejo (perdiendo), que Stein también tropiece y Grau no registre un triunfo.

Sport Huancayo: entre la Liga 1 y la Sudamericana

El miércoles pasado, el equipo que dirige Wilmar Valencia empató 1-1 ante Coquimbo Unido en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y la próxima semana, específicamente el miércoles 2 de diciembre, se volverán a ver las caras para definir al equipo que clasificará a la siguiente etapa del torneo continental.

Sin embargo, también necesita ganar ante Alianza Lima para asegurar un cupo a un torneo internacional la próxima temporada. La seguidilla de partidos del ‘Rojo Matador’ podría ser un factor a tomar en cuenta por el equipo que dirige Daniel Ahmed para poder sacar ventaja.

