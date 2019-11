El estadio Alejandro Villanueva será una fiesta esta tarde para el duelo entre Alianza Lima y Sport Huancayo por la Fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El equipo que dirige Pablo Bengoechea buscará los tres puntos para consolidarse en la punta de la tabla de posiciones y la hinchada, desde las tribunas de Matute, ofrecerán su aliento incondicional.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se enfrentarán HOY a partir de las 3:30 p.m. Recuerda que el duelo será transmitido en exclusiva para todo el Perú por la señal de GOLPERU, pero recuerda que en Depor.com también encontrarás el minuto a minuto, los goles, la tabla de posiciones y todas las incidencias del choque.

Ni bien se enteró de que los jugadores de la Selección Peruana quedarían liberados ante la cancelación de Chile, Pedro Gallese se comunicó con Pablo Bengoechea para mostrarle su disposición para retornar a la capital peruana luego del choque ante Colombia a Miami.

Pedro Gallese tras la derrota de Perú ante Colombia. (Video: Jose Luis Saldaña)

En La Victoria solo se habla de la fiesta que se armará en Matute para el duelo ante Huancayo. La carrera por el título está ajustada y el sueño de ser campeón está cerca de lograrse.

Pablo Bengoechea no se guardará nada y utilizará un sistema ofensivo con Federico Rodriguez y Adrián Balboa en el ataque. Apostará por el 3-5-2, con la idea de tener más tiempo la pelota y buscar a ‘Joa’ Arroé, el fútbol y la sorpresa de medio campo hacia adelante.

Ninguno de los equipos puede dejar pasar los puntos en la jornada 16. Ambas escuadras saben que a estas alturas del campeonato no se puede pestañear porque un error puede costarles el título. Por ese motivo, este cotejo será crucial. El empate no es negocio para ninguno por lo que se espera un duelo con muchas emociones.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo se transformó (en los últimos años) en un encuentro que casi nunca queda igualado sin anotaciones. Ello por las propuestas ofensivas que los dos equipos suelen mostrar cuando se ven las caras. Esta, promete no ser la excepción.

“No creo que nos afecte en nada, pero no me gusta que eso suceda porque no hay ningún motivo. El calendario está pactado, las fechas están bien claras y si no hay nada anormal, el torneo se debe seguir dando. Sin embargo, jugaremos cuando quieran, no tenemos ningún problema”, declaró Bengoechea en conferencia de prensa.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: antecedentes

31.05.19 | Sport Huancayo 0-3 Alianza Lima

11.11.18 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

18.08.18 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

26.10.17 | Sport Huancayo 4-2 Alianza Lima

16.07.17 | Alianza Lima 3-3 Sport Huancayo

03.05.17 | Sport Huancayo 1-2 Alianza Lima

26.02.17 | Alianza Lima 2-2 Sport Huancayo

27.11.16 | Sport Huancayo 1-1 Alianza Lima

16.10.16 | Alianza Lima 1-0 Sport Huancayo

31.07.16 | Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Alianza Lima: L. Butrón; K. Aguilar, A. Salazar, C. Beltrán, F. Duclós, R. Cruzado, W. Cartagena, J. Arroé, Federico Rodríguez, A. Rosell y A. Balboa

Sport Huancayo: S. Libman; J. Martínez, R. Salinas, K. Aparicio, M. Corrales; L. Villar, R. Salcedo; C. Ross, M. Lliuya, J. Bazán y C. Neumann

Aldo Corzo pasó del Hard Rock Staduim al aeropuerto de Miami.

