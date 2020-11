Alianza Lima y Sport Huancayo sostendrán un partido histórico en el Estadio Nacional. Los blanquiazules se juegan la permanencia en Primera División, mientras que el ‘Rojo matador’ espera quedarse con el triunfo para acceder a la Copa Sudamericana de 2021.

A horas del encuentro, un grupo de hinchas de la escuadra blanquiazul llegó hasta las inmediaciones del Alejandro Villanueva de Matute, lugar de concentración de los íntimos, para expresarle su apoyo a uno de los combinados más representativos del fútbol peruano en esta delicada situación.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo no podrá contar con público en el estadio debido a las disposiciones sanitarias brindadas a raíz de la propagación del coronavirus en el país, pero ello no fue motivo para que los fanáticos se concentren en las afueras del recinto blanquiazul y arenguen a los suyos.

Alianza Lima necesita los tres puntos para no depender de otros resultados y permanecer en la máxima categoría del campeonato peruano. Otro marcador complicaría las aspiraciones de los íntimos y haría que tengan un ojo en los partidos de Carlos Stein y Atlético Grau.

Así fue el banderazo de los hinchas de Alianza Lima. (Fuente: Canal N)

El aliento para Alianza Lima llega de todos lados

Exfutbolistas, voleibolistas, actores, escritores, periodistas, cocineros –todos fanáticos de Alianza Lima– se juntaron para enviar ánimos al equipo que saltará a la cancha del Estadio Nacional con la consigna de seguir en la máxima categoría, ante Sport Huancayo (desde las 3:30 de la tarde).

“¡Hoy se deja la vida por nuestros colores, desde la cancha y desde casa! Hoy y siempre: ¡Juntos hasta el final! ¡Vamos Alianza, con corazón!”, es el emotivo mensaje que expresaron Paolo Guerrero, el presentador Daniel Marquina, el escritor Alonso Cueto, la voleibolista Aixa Vigal, el actor Nicolás Galindo y el querido – por los fanáticos del club – Lalo Archimbaud.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo se define la baja si hay igualdad de puntos?