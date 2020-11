Alianza Lima tendrá que preocuparse por un complicado rival. Wilmar Valencia despejó dudas sobre los futbolistas que Sport Huancayo usará para el duelo contra los blanquiazules, información que estaba en duda por la participación del ‘Rojo matador’ en la Copa Sudamericana.

”Siempre he dicho a los muchachos que cada uno tiene una responsabilidad y uno tiene que cumplir y dar el máximo. Hoy, me debo a Sport Huancayo, no tengo nada que ver con Alianza Lima y no soy responsable con la situación que viven. Yo he jugado gratis por Alianza Lima, pero hoy me debo a Sport Huancayo por la oportunidad que me brinda de trabajar. Vamos a salir con lo mejor que tenemos para tratar de dejar a Sport Huancayo en un nuevo torneo internacional”, sostuvo ‘Bam Bam’ en diálogo con GOLPERU.

Wilmar Valencia se tomó un tiempo para destacar la entrega de sus dirigidos, quienes no solo tendrán que medirse con Alianza Lima, sino que tendrán que sacar cara por el país en el duelo de vuelta contra Coquimbo Unido.

“Le he dicho al plantel que todo lo bueno que se hizo en el año, hay que ratificarlo clasificando a una nueva Copa Sudamericana en 2021 y, el día miércoles, intentar seguir luchando. Ahora, estamos concentrados en el partido de mañana. Admiro a cada uno de los integrantes de este grupo porque defender al futbol peruano a nivel internacional es un castigo. No hay equidad, ningún sentido, pero nos toca liar con esta situación, pero bueno”, agregó.

Por otro lado, Wilmar Valencia dio a conocer que no ha arreglado con Sport Huancayo una posible renovación de contrato, pero que ello no le preocupa porque anda mentalizado en el duelo contra Alianza Lima.

“Si los dueños de Sport Huancayo desean contar conmigo el próximo año, se verá en su momento. Hoy, hay que enfocarse en el partido de mañana y si continuamos, se extenderá. Alianza Lima tiene un plantel importante, hizo una inversión importante, pero siento que no tengo nada que decir sobre ello”, finalizó el estratega nacional.

