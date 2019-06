Alianza Lima vs. Sport Victoria: se enfrentan este domingo en su debut por la Copa Bicentenario

Alianza Lima vs. Sport Victoria EN VIVO | VER GRATIS | VÍA GOLPERU | ONLINE | STREAMING | EN DIRECTO | Alianza Lima vs. Sport Victoria harán su debut por el Grupo H cuando se enfrenten este domingo 23 de junio en la primera fecha de la Copa Bicentenario. Ambos elencos saldrán con todo desde el primer minuto para empezar con pie derecho el certamen que reúne a los equipo de la Liga 1 y Liga 2.

Es la primera vez que ambas escuadras se enfrentaran en un duelo en el fútbol peruano. El choque entre Alianza Lima vs. Sport Victoria se jugará en Ica en el estadio José Picasso Peratta, a las 3:30 p.m. (hora peruana).

Nadie se quiere perder el debut de Alianza Lima frente a Sport Victoria por la Copa Bicentenario. Es por eso que el duelo será transmitido a través de la señal de GOLPERU. Las incidencias y el minuto a minuto del encuentro los podrás seguir por DEPOR.COM.

Este duelo será el segundo de Pablo Bengoechea dirigiendo a Alianza Lima en la temporada 2019, luego de que regrese al club íntimo tras la salida de Miguel Ángel Russo. El 'profe' alineará a su mejor once para traerse los tres puntos de Ica.

En el primer partido del año con Pablo Bengoechea a la cabeza, Alianza Lima empató 1-1 frente a Unión Comercio por el Torneo Apertura de la Liga 1. Es por eso que el estratega uruguayo quiere sacarse la espina y obtener un resultado positivo para el club en su debut.

Asímismo, recientemente Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa donde dio a resaltar que Sport Victoria tiene jugadores con experiencia que podrían dar la talla cuando enfrenten a Alianza Lima.

Luego de que culminara el Torneo Apertura, Alianza Lima ha estado preparándose para su debut en la Copa Bicentenario. Mientras que Sport Victoria seguía con su participación en la Liga 2.

Alianza Lima vs. Sport Victoria: posibles alineaciones

Alianza Lima : Italo Espinoza, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Gonzálo Godoy, Dylan Caro, Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, Felipe Rodríguez, Kevin Quevedo, Luis Ramíres, Mauricio Affonso.



Sport Victoria: Félix Lira, Javier Chumpitáz, Roberto Rodríguez, Jorge Taboada, Marco Ruíz, Carlos Quevedo, Álvaro Aguilar, Paulo Basilio, José Luis Montoya, Ricardo Sánchez, Pedro Bautista.

Alianza Lima vs. Sport Victoria: horarios en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

México: 3:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Brasil: 5:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

Paraguay: 4:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Alianza Lima: últimos cinco partidos

07/06/19 Alianza Lima vs. Unión Comercio 1 - 1

31/05/19 Sport Huancayo vs. Alianza Lima 0 - 3

26/05/19 Alianza Lima vs. Binacional 2 - 1

19/05/19 Alianza Huanuco vs. Alianza Lima 2 - 1

12/05/19 Alianza Lima vs. Melgar 3 - 2

Sport Victoria: últimos cinco partidos

16/06/19 Huaral vs. Sport Victoria 1 - 0

09/06/19 Santos FC vs. Sport Victoria 1 - 0

02/06/19 Sport Victoria vs. Los Caimanes 2 - 1

25/05/19 Juan Aurich vs. Sport Victoria 2 - 1

28/10/18 Sport Victoria vs. Deportivo Coopsol 0 - 2

