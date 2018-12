Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan este miércoles a las 8 p.m. en Matute y el duelo ha desatado todo tipo de análisis y también polémica. Erick Delgado , identificado con la camiseta celeste, no podría ser ajeno a este partido que definirá al campeón del Descentralizado 2018.

"Es una final y cualquier cosa puede pasar. A mi gusto Melgar venía mucho mejor que Alianza Lima y ellos ahora están de finalistas. Creo que en una final, a dos partidos, es probable que sea un duelo bastante disputado", le dijo el arquero a Depor.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: "Le pregunté al 'profe' por qué no jugaba y me dijo que era decisión suya"



Erick Delgado señaló que las el torneo está mal hecho pero que así lo aceptaron los clubes. "No entiendo que el que el campeón del Clausura no está en la final. Todos los que ganan algo deberían jugar una final", dijo.



"El campeón de dos torneos tiene que definir contra alguien que no ganó ninguno y puede ser campeón sin ganar nada. Lo justo sería que Sporting Cristal defina el título contra el equipo que salió campeón del Clausura, siempre fue así. Pero también es cierto que todos los equipos aceptan eso y las reglas están dadas. Lo que podamos decir ya está por demás", añadió.

Analizando el partido Erick Delgado apuesta sus fichas por los celestes, pero lo hace más allá de su hinchaje. "Por lo demostrado en el año Sporting Cristal es el favorito. He visto jugar a los dos equipos y no se puede ser injusto, hay que decir que Cristal fue el que menor jugó durante el año. Si el partido se da en situaciones normales no creo que los celestes tenga problemas", comentó.

"Estamos hablando de Alianza Lima, un equipo que ya viene de ser campeón y tiene eso a su favor, Pero Sporting Cristal tiene jugadores con jerarquía y con mucha experiencia jugando este tipo de partidos", dijo.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: "Le pregunté al 'profe' el porqué no jugaba y me dijo que era decisión suya"



¿Cómo va a salir a jugar Sporting Cristal en Matute? El 'Loco' la tiene clara: "Cristal no lo va a esperar a Alianza Lima, va a salir a ganar el partido. Su propuesta en todo el año ha sido ir a apabullarte, presionarte y salir con un rimo diferente. No creo que Alianza salga a jugar de igual a igualo, si lo hace Cristal tiene las de ganar. Pero ojo que Alianza Lima es un equipo con experiencia y saca provecho de las debilidades del rival".

¿La 12 juega? El partido se jugará a estadio lleno pero para Erick Delgado, curtido en partidos de este calibre, eso no mete presión. "En lo que menos van a pensar los jugadores de Sporting Cristal es en la gente que está en la tribuna. Ya se da por descontado que va a estar lleno. Si piensas en eso ya sales con un gol en contra", dijo.

"Muchas veces dicen que la hinchada juega pero es totalmente mental. Si me dijeras que Sporting Cristal es un equipo con plantel nuevo podría pesar, pero estamos hablando de un equipo que viene jugando varios años juntos y que sabe jugar este tipo de partidos, estamos hablando de un multicampeón", señaló.

NO DEJES DE VER

Leao Butrón en pleno baile. (Instagram)

LEE TAMBIÉN