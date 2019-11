Partidazo. Alianza Lima y Sporting Cristal definirán qué equipo será el rival de Binacional, que espera en el balcón, en la definición de la Liga 1. Blanquiazules y celestes irán por su novena final en estos veinte años.

Alianza Lima y Sporting Cristal son los equipos que más veces han jugado la final por el título nacional en las últimas dos décadas. Con ocho definiciones cada uno, solo uno tomará la delantera y enfrentará al ‘Bi’.

Desde 1999, el hoy equipo de Pablo Bengoechea jugó las finales de 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2011 y 2018. Su mejor momento fue, sin dudas, a inicios del presente siglo pues ganó las cuatro definiciones que disputó.

Por otro lado, Sporting Cristal dijo presente en 2003, 2004, 2005, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2018. Los celestes han ganado cinco finales, una más que los ‘íntimos’. Manuel Barreto la disputaría por primera vez en caso de clasificar.

Victorianos y cerveceros se vieron las caras en tres de sus ocho definiciones. La primera fue por el título del Descentralizado 2003, que se jugó el 31 de enero de 2004, con título para Alianza Lima. Jefferson Farfán, seis meses antes de irse al PSV, marcó el gol del campeonato en el primer tiempo extra.

La noche del 29 de diciembre de 2004 fue testigo de la última vez que Alianza Lima fue bicampeón del torneo local. Un penal fallado por Norberto Araujo le dio un nuevo título en la cara de los celestes.

Finalmente, Sporting Cristal derrotó a Alianza Lima, con un contundente 7-1 global, en las finales de la temporada 2018. Así, se coronaron como los vigentes campeones del fútbol peruano. Era la octava definición de cada uno en los últimos veinte años.

En el resto de finales, Alianza Lima superó a Cienciano (2001 y 2006) y Sporting Cristal hizo lo propio también con Cienciano (2005), Real Garcilaso (2012) y FBC Melgar (2016). La 'U' (1999 y 2009) y Juan Aurich (2011) arruinaron los intereses blanquiazules, así como Melgar (2015) a los celestes.

No está de más mencionar que Sporting Cristal y/o Alianza Lima dijeron presente en trece de las quince finales por el título nacional en estos veinte años. ‘Solo’ faltaron en 2010 (U. San Martín vs. León) y 2013 (Universitario vs. Real Garcilaso).

Alianza Lima y Sporting Cristal jugará la única semifinal de la Liga 1, primero en Matute el domingo a las 3:30 pm., y luego en el Nacional, el miércoles a las 8:00 pm. El ganador de esta serie será el equipo que más veces jugó finales por el título nacional desde 1999.