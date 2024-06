Alianza Lima vs. Sporting Cristal se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Zapping Sports por el tercer y cuarto puesto de la Copa Ciudad de los Reyes. Este compromiso está programado para el domingo 30 de junio desde las 4:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en la distrito de La Victoria (Lima). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Lima llega a este partido después de perder por 3-2 ante Bolívar, en lo que fue una de las llaves de este torneo amistoso denominado la Copa Ciudad de los Reyes. Si bien los dirigidos por Alejandro Restrepo comenzaron ganando por 2-0 con goles de Ricardo Lagos y Jeriel de Santis, el cuadro boliviano supo darle vuelta al marcador con anotaciones de Bruno Sávio (2) y Henry Vaca.

Evidentemente las expulsiones de Aldair Fuentes y Catriel Cabellos condicionaron a los blanquiazules, obligando a que Restrepo tenga que corregir sobre la marcha, algo que finalmente no tuvo efecto en el resultado final. A pesar de la derrota, este encuentro deberá servirle de mucha utilidad a los ‘Íntimos’ pensando en el reinicio de la Liga 1, con el arranque del Torneo Clausura 2024. No pueden volver a cometer esos errores infantiles.

Sporting Cristal, por su parte, llega a este compromiso después de caer por 3-1 a manos de Atlético Nacional en la otra semifinal. Los pupilos de Guillermo Farré empezaron perdiendo por el tanto de Jhojan Amaya, pero reaccionaron a través de Martín Cauteruccio. No obstante, el ‘Verdolaga’ hizo pesar su superioridad con los goles de Kevin Parra y Pablo Cappelini. Eso sí, hay que considerar que los bajopontinos fallaron un par de ocasiones claras que pudieron haber cambiado el rumbo del partido.

Hablan los protagonistas

Tras el amargo desenlace para Alianza Lima, Juan Pablo Freytes fue uno de los que tomó la palabra y lamentó este resultado adverso frente a Bolívar. “Nos vamos con un sabor amargo porque tuvimos muchas ocasiones de goles y no las pudimos concretar. El partido se desvirtúa cuando el árbitro lo comienza a manejar mal. Creo que no dirigió tan mal, pero se le fue de las manos cuando tuvo que haber echado al técnico de ellos”, apuntó.

En esa misma línea, el zaguero argentino continuó criticando la labor del árbitro Bruno Pérez, ya que consideró que hizo el duelo cortado al cobrar algunas infracciones que no fueron. “Nosotros somos el equipo más grande del Perú y necesitamos jugar, no se puede hacer un partido tan cortado, en la liga peruana pasa lo mismo. Habría que hacerlo mas ágil y no perder tanto tiempo”, aseveró.

En la vereda de enfrente, Martín Cauteruccio fue autocrítico con lo que hicieron ante Atlético Nacional y reafirmó el compromiso que tiene el plantel de Sporting Cristal de llegar en la mejor forma posible al reinicio del campeonato. “Obviamente tenemos muchas cosas por mejorar y creo que estos son los partidos en donde debemos encontrar esos errores, luego entrenarlos para mejorarlo pensando en los próximos partidos”, comentó.

Alianza Lima: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultado Copa Ciudad de los Reyes 26/06/24 Alianza Lima 2-3 Bolívar Copa Libertadores 29/05/24 Fluminense 3-2 Alianza Lima Liga 1 24/05/24 Cusco FC 3-0 Alianza Lima Liga 1 19/05/24 Alianza Lima 3-2 Deportivo Garcilaso Copa Libertadores 15/05/24 Alianza Lima 1-1 Colo Colo

Sporting Cristal: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Resultados Copa Ciudad de los Reyes 26/06/24 Sporting Cristal 1-3 Atlético Nacional Liga 1 25/05/24 Comerciantes Unidos 1-1 Sporting Cristal Liga 1 18/05/24 Sporting Cristal 5-1 Unión Comercio Liga 1 12/05/24 Universitario 4-1 Sporting Cristal Liga 1 05/05/24 Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: últimos cinco enfrentamientos

Torneo Fecha Resultado Liga 1 09/03/24 Alianza Lima 1-2 Sporting Cristal Liga 1 08/07/23 Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal Liga 1 05/02/23 Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (’walkover’) Liga 1 31/07/22 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Liga 1 06/03/22 Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal está programado para el domingo 30 de de junio desde las 4:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 6:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 5:30 p.m.; en México a las 3:30 p.m.; mientras que en España a las 11:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal?

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de Zapping Sports, disponible en la parrilla de canales del servicio de Zapping TV. Los aficionados interesados pueden suscribirse visitando la siguiente página web: Zapping.pe. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda seguir todas las plataformas de Depor.





