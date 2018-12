Alianza Lima no tiene margen de error en la segunda final que protagonizará ante Sporting Cristal. De hecho, los íntimos están obligados a ganar, para forzar un tercer partido y definir así al campeón nacional. Para eso, Pablo Bengoechea cocina el mejor plan. Y ello incluye el anular a Gabriel Costa.

Es preciso señalar que el atacante de Sporting Cristal fue elegido como figura del encuentro en la primera final ante Alianza Lima. Gabriel Costa no solo marcó un gol, sino que también generó dos asistencias para que el cuadro de Mario Salas golee a los íntimos en Matute.

“Vamos a sufrir, pero él también va a sufrir. Es imposible que Gabriel Costa no desborde o que no remate al arco. Pero lo que deseamos es que desborde la menor cantidad de veces posible, que no tenga espacios, ni tiempo”, afirmó Pablo Bengoechea.

Alianza Lima visitará a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, este domingo. La segunda final del Descentralizado 2018 se jugará solo con hinchas celestes.

“Nosotros también tenemos futbolistas así [como Gabriel Costa]. Ojalá que no acaben en gol todas las jugadas en las que los delanteros nos superen”, agregó el estratega uruguayo.