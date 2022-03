Alianza Lima sumó su segunda derrota consecutiva en lo que va del Torneo Apertura 2022. Si bien se buscó conseguir el gol, tras el penal marcado por Alejandro Hohberg, este no se dio, debido a “mínimas cosas que hacen diferencia en un partido”, tal y como lo comentó Josepmir Ballón al término del compromiso.

“Muchas cosas por mejorar, desde la concentración, temas defensivos, pero son esas mínimas cosas las que hacen diferencia en un partido. Sabemos que debemos mejorar y ser críticos como equipo, para que no deba pasar la siguiente semana, porque ahora hay que pensar en el próximo partido que se viene con Melgar”, dijo a GOLPERU.

Asimismo, manifestó que “dentro de todo fue parejo, como una final”, aunque confesó que es “un análisis complicado” ver el partido a modo general. “Mas que todo nos equivocamos nosotros. Hay cosas por mejorar”, agregó. Eso sí, lamentó que lo trabajado a lo largo de la semana no se haya visto reflejado en el campo.

“Creo que fue en resultado que no se ajusta a lo que hemos hecho en los entrenamientos. Pero no deja de ser meritorio lo hecho por Sporting Cristal”, explicó al término del partido. “Fue un partido muy parejo en el primer tiempo, pero son esos detalles los que terminan definiendo”, dijo.

Finalmente, sostuvo que el equipo siempre buscó tener el dominio del balón, para llegar a concretar. “Me sentiría preocupado si no hubiéramos hecho las cosas como se deben. No se dio el resultado, nos faltó el ultimo pase, pero preocupante hubiera sido si no hubiéramos reaccionado”, alegó.

Alianza Lima se enfrentará la próxima fecha contra Melgar en Arequipa. Lamentablemente, por acumulación de amarillas, Hernán Barcos se quedará fuera de este cotejo, por lo que Carlos Bustos deberá analizar qué esquema aplicar para salir a flote en un duelo que se disputará en altura.





