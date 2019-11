Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán en duelos de ida y vuelta por la semifinal de la Liga 1. Ambos encuentros se jugarán con ambas hinchadas. Así lo confirmó el gerente Benjamín Romero a Depor.

Para el partido de ida en Matute, que se jugará el domingo 1 de diciembre (3.30 p.m.), los hinchas de Sporting Cristal ocuparán la tribuna norte. Por otro lado, el duelo de vuelta que se disputará en el estadio Nacional el miércoles 4 de diciembre (8 p.m.), los hinchas blanquiazules se ubicarán en la tribuna sur.

Alianza Lima dio a conocer que este martes arrancará con la venta de entradas, la primera etapa será de preventa para socios y abonados desde las 12 del día (Todavía no anuncia precios). Cabe resaltar que la preventa será hasta el jueves a las 9 a.m. Inmediatamente después, se iniciará la venta general. Todavía no se anuncia la venta para los hinchas celestes.

El ganador de la serie, que se definirá en tiempo extra y penales en caso de igualdad en tiempo reglamentario, jugará la final de la Liga 1 ante Binacional en duelos de ida y vuelta (8 y 15 de diciembre).

