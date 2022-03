El Sporting Cristal versus Alianza Lima del domingo será el quinto partido entre ambos, en menos de un año. Aunque los ‘grones’ de Carlos Bustos ganaron la final nacional del año pasado (con un global de 1-0), los celestes de Roberto Mosquera siempre hicieron buenos encuentros ante los ‘íntimos’. Las estadísticas arrojan que no perdieron en tres de esos cuatro duelos: dos triunfos, un empate y una derrota. Cinco goles a favor y tres en contra.

“Ellos defienden muy bien”, adelantó Roberto Mosquera en la conferencia previa, ­en La Florida, sobre todo, teniendo el recuerdo reciente de las últimas dos finales del campeonato nacional del 2021, donde por más que manejó el balón y llegó con más peligro, no logró marcar ningún gol en el arco de los victorianos.

El domingo, esa responsabilidad caerá sobre Percy Liza, hoy en día el único ‘9′ disponible para el ‘profe’. El delantero de 21 años tiene la chance de adueñarse de la posición ante la lesión del colombiano Jhon Jairo Mosquera, que, en parte, sigue sin despegar. “Me siento más cómodo de ‘9′”, adelantó en su más reciente entrevista. Lleva un gol en esta Liga 1.

Las dos finales del 2021

En el papel, Sporting Cristal llegaba mejor parado para la final de año pasado. Los especialistas opinaban que el equipo de Roberto Mosquera tenía mejor hombre por hombre que los blanquiazules, quienes, incluso, un mes antes habían caído goleados 3-1 ante los ‘cerveceros’. ­­”Queremos jugar con el mejor Alianza, con su equipo titular”, dijo el ‘profe’, teniendo en cuenta que, por ese entonces, los ‘grones’ tenían hasta 10 jugadores contagiados por coronavirus.

“Serán partidos muy duros, disputados”, avisó Carlos Bustos, DT de los ‘íntimos’, quien contaba a su favor con el excelente momento de Hernán Barcos, artillero del equipo, por ese entonces. Jefferson Farfán, su otro jugador clave, también estaba a disposición. Precisamente, fue el ‘Pirata’ el autor del solitario gol en el partido de ida, aquel 21 de noviembre, en el Estadio Nacional.

Fue un tanto que a la larga sirvió para darle el campeonato a Alianza Lima. Eso sí, en aquella primera final, todas las estadísticas jugaron a favor de los celestes. Por ejemplo, tuvieron el 62 % de posesión del balón y remataron cuatro veces al arco (Alianza lo hizo una vez, el gol). Es decir, S. Cristal manejó el partido, creando situaciones claras, pero careció de contundencia. “Alianza se ganó el título de defender bien”, aseguró Mosquera tras el partido. En cambio, Bustos resaltó la eficacia de su ‘11′: “Creo que hicimos un partido ordenado, sin tantas situaciones claras de gol, pero nos merecimos el triunfo”.

Hernán Barcos anotó el único gol de las finales ante Cristal, el año pasado. Hizo 10 en total. (Foto: El Comercio)

Para la vuelta, Roberto Mosquera se puso como objetivo vencer el cerco defensivo blanquiazul, pero se encontró con una ‘muralla’ aún más reforzada, liderada por Jefferson Portales, Pablo Míguez y Yordi Vílchez. La tarde del 28 de noviembre, en el Estadio Nacional, los ‘cerveceros’ remataron 20 veces al arco de Ángelo Campos (5 a puerta, 9 fuera y 6 bloqueados) y tuvieron una posesión del 72 %.

Finalizó 0-0, y Alianza Lima ganó el título nacional con un global de 1-0. “Ante Alianza nos perdimos tres goles en el primer tiempo de la segunda final. Si los hubiéramos concretado, otra hubiera sido la historia. No solo nos cuesta contra ellos, sino contra todos los equipos, pero tienen la cualidad de defender bien”, avisó el ‘profe’ Mosquera, en su conferencia previa al duelo del domingo.

Cristal fue el protagonista de las dos finales del año pasado contra Alianza, pero le faltó concretar. (Foto: El Comercio)

Los números en la Liga 2021

El 24 de octubre, por la fecha 16 de la fase 2, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentaban en la antesala de lo que iba a ser la final nacional. Ambos llegaban como primero y segundo, respectivamente, y se trataba de una medición de fuerzas para lo que se venía. Ahí, el equipo de Mosquera se dio un ‘paseo’ con los blanquiazules, a los que vencieron por 3-1. Marcos Riquelme, por partida doble, e Irven Ávila anotaron para los celestes. Hernán Barcos puso el descuento.

El Cristal de Roberto Mosquera acabó primero en la tabla acumulada del 2021. (Foto: Liga 1).

“Hicimos un primer tiempo de ensueño, que todo equipo quiere: dueño del balón, de los espacios, de los tiempos”, dijo el técnico ‘cervecero’. Por su parte, Barcos también lo analizó: “Fue una buena medida para la final, toca mejorar si queremos campeonar”. En ese duelo, Cristal registró ocho disparos al arco, mientras que Alianza lo hizo apenas en una ocasión. Es decir, fue manejo total por parte de los celestes.

El 2 de mayo, ­por la fecha 6 de la fase 1, Sporting Cristal utilizó un equipo casi alterno, debido a su participación en la Libertadores. La mayoría de titulares se alistaban para visitar al Rentistas en Uruguay, pero, pese a ello, el ‘11′ de Mosquera salió airoso ante los blanquiazules. Con tantos de Christopher Olivares y Alejandro Hohberg ganaron 2-1 a un Alianza, que descontó con Wilmer Aguirre. “Me molesta perder por detalles mínimos”, dijo Bustos.

Duelos entre Roberto Mosquera y Carlos Bustos por Liga 1

Año Partido 2019 Binacional 3-1 San Martín 2021 Sporting Cristal 2-1 Alianza Lima 2021 Alianza Lima 1-3 Sporting Cristal 2021 Alianza Lima 1-0 Sporting Cristal 2021 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima

Percy Liza, hoy el único ‘9’ disponible

No fue nada fácil para Percy Liza ganarse un lugar en el ‘11′ de Mosquera. En 2010, debido a la cantidad de opciones en ataque que había en Cristal, con Emanuel Herrera, Washington Corozo, Christopher Olivares, Percy no ganó continuidad. Más bien era siempre una alternativa para darle frescura al equipo. Sin embargo, fue en aquella temporada donde llegó su primer gol en Primera división: lo hizo ante Universitario, y desde allí empezó a convencer a Mosquera.

Cerró el 2020 con 9 partidos y dos goles, pero su nombre ya empezaba a ganar protagonismo en la prensa nacional. Incluso, un sector ya lo postulaba como una posibilidad para la selección de Ricardo Gareca. Su destape recién llegaría en 2021. En el papel, este año se suponía que iba a seguir en banca, ya que la presencia de Herrera, Corozo y Olivares, sumado a los fichajes de Alejandro Hohberg e Irven Ávila, le iban a dejar sin espacio en el equipo.

‘Ema’ se fue a Argentinos Juniors a comienzos del 2021, y Marcos Riquelme, ‘9′ del Bolívar, llegó como su reemplazo. El argentino no cumplió las expectativas en un inicio y eso fue aprovechado por Liza, quien se afianzó como el ‘9′ titular en gran parte del año, llegando a jugar 28 partidos y anotando seis goles. Incluso, arrancó en las dos finales del año pasado.

Percy Liza marcó ante UTC, por la fecha 4 de la Liga 1 (Foto: El Comercio)

“El 2021 me venía sintiendo mucho más cómodo de extremo porque era donde venía jugando. Pero desde que el ‘profe’ me puso de nueve, empecé a ver videos, movimientos y hoy en día me siento más cómodo allí”, son las palabras de Liza, quien hoy en día es el único ‘9′ del plantel, ante la lesión (rodilla derecha) del colombiano Jhon Jairo Mosquera, quien aún no tiene tiempo de regreso a las canchas y, hasta el momento, no llega a compenetrarse con el equipo.

Liza lleva un gol y una asistencia en tres partidos del 2022, dos de ellos como titulares, y Mosquera sabe que hoy en día es su principal arma en el ataque. “No veo el futuro, pero si continúa jugando bien, será el titular todo el año. De eso no tengo dudas”, aseguró el ‘profe’ en conferencia. Es cierto que Christofer Gonzales, Irven Ávila, Alejandro Hohberg y Christopher Olivares, alguna vez también jugaron en esa posición, pero no hay duda que Percy es el especialista actualmente.





