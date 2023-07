La situación de ‘Aladino’ todos la conocen. Cueva no fue a entrenar el lunes pasado sin autorización y, prácticamente, rompió toda confianza que existía entre él y el comando técnico que encabeza Guillermo Salas. No le permiten trabajar a la par de sus compañeros desde entonces y es un hecho, salvo un milagro, que no estará frente a los celestes. Por su parte, Yotún sí tiene un motivo deportivo para no jugar: fue expulsado en el cotejo anterior contra Unión Comercio por una falta que todavía desata polémica y verá el partido desde la tribuna, como un hincha más. Bajo ese panorama y a puertas del Alianza Lima vs. Sporting Cristal, ¿qué equipo pierde más en lo futbolístico?

La reinvención de ‘Yoshi’

Desde que el cuadro celeste superó el problema interno entre jugadores y entrenador, hubo un cambio de chip en Yoshimar Yotún. De hecho, el capitán fue señalado como uno de los responsables de ese desencuentro con Tiago Nunes que casi termina en la renuncia del brasileño. Pero el dialogo primó y a partir de entonces el zurdo renació. Su nivel de juego, su trascendencia en el campo y su liderazgo aparecieron para guiar a un equipo que hoy ha recuperado ese rótulo de candidato al título. Cristal enlaza 14 partidos invicto y Yotún forma parte de ese éxito local e internacional, porque los celestes también siguen en carrera en la Copa Sudamericana.

En lo que respecta a los números, Yoshimar estuvo en el 63% de los partidos que Cristal ha disputado en lo que va del año (Liga 1 y Copa Libertadores). Además, según Sofascore, su mejor performance fue ante River Plate (8.0 de puntuación), en el Estadio Nacional, por el torneo internacional y en el que firmó uno de los dos goles que registra en lo que va de la temporada. Su regularidad es evidente y eso le ha permitido volver a la selección peruana por todo alto: fue el mejor de la cancha en el amistoso contra Corea del Sur y uno de los más aplaudidos por el hincha de la bicolor.

A sus 33 años y en buen momento, su ausencia se sentirá frente a Alianza Lima, porque Nunes está obligado a tapar su ausencia con lo que tiene a la mano. Martín Távara aparece como su principal reemplazante, pero también es una opción para el DT modificar el sistema de juego para mantener la intensidad y complicar al rival. Es decir, Cristal depende mucho de Yotún, porque es aquel que conecta los hilos del equipo y lo hace funcionar. Allí está el reto del DT.

Los números de Yotún este año con Sporting Cristal:

Partidos jugados Minutos jugados Goles Asistencias 19 1501′ 2 2

La caída de ‘Aladino’

Christian Cueva pasó de ser el fichaje del año a vivir una pesadilla por sus propios actos . Llegó como el futbolista de lujo que repartía ‘chocolate’ en la selección y prometía hacer lo mismo en Alianza Lima. La intención del club era clara con su fichaje desde lo deportivo y comercial. Lo contrataron para avanzar en la Copa Libertadores y no para experimentar lo que hoy viven. ‘Aladino’ nunca pudo ser el mismo, no logró ponerse en buena forma física, no dio argumentos suficientes para ganarse el puesto de titular y no marcó la diferencia en la cancha, incluso cuando tuvo varias oportunidades para hacerlo. Lo que sí vimos de él fueron chispazos de buen fútbol que encandilaron a la tribuna, pero no convencía más allá de eso. Y hoy, esa historia puede tener un desenlace fatal para ambos. Cueva está casi fuera de Alianza y Alianza perdió a un gran jugador. Sin embargo, desde lo futbolístico, Guillermo Salas tiene con qué defenderse y de dónde echar mano.

Las estadísticas dicen que Cueva estuvo en el 58% de los partidos que Alianza Lima jugó este año, incluyendo Liga 1 y Copa Libertadores . Solo fue titular en ocho ocasiones y la cantidad de minutos que registró está por debajo de lo que se esperó de él. Pero, comparado con la realidad, su ausencia pasará desapercibida, porque ‘Aladino’ no venía siendo inicialista. El titular para Salas es Jairo Concha y antes de la lesión lo era Andrés Andrade. En ese sentido, resulta fácil para el DT suplir al volante de la bicolor; pero el problema está en que lo que puede venir: Alianza ya no tiene a Pablo Lavandeira, el ‘Rifle’ Andrade no tiene fecha de retorno y Cueva está en el olvido. Entonces, Concha no se puede ni resfriar porque Salas se queda sin su organizador. Allí, Alianza sí pierde más de la cuenta.

Los números de Cueva este año con Alianza Lima:

Partidos jugados Minutos jugados Goles Asistencias 15 776′ 0 1





