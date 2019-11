Pablo Bengoechea llegó a Alianza Lima esta temporada con el único objetivo de pelear el campeonato y lo está logrando. Esta tarde, en el duelo ante Unión Comercio los íntimos se juegan su pase a los Play Offs de la Liga 1 y piensan dejarlo todo en la cancha.

“En el choque contra Comercio hay mucho en juego. Ellos se juegan la permanencia y nosotros el Clausura. No sé qué va a pasar, si le quitan puntos o no, pero me preocupan más mis jugadores. No le podemos dar ninguna opción a nuestros rivales”, sostuvo el DT en conferencia de prensa.

Alianza Lima y Unión Comercio se enfrentan HOY a partir de las 3:00 p.m. en el estadio del IPD de Moyombamba. El duelo será transmitido por GOLPERU, pero recuerda que en Depor.com encontrarás el minuto a minuto, los goles, las mejores jugadas y todas las incidencias.

