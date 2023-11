Para Alianza Lima es un problema la posible ausencia de Ángelo Campos. Los antecedentes no son alentadores, porque esa misma Comisión Disciplinaria fue la que sacó de las finales del fútbol femenino a Sandy Dorador por una situación similar. No obstante, preocupa más en tienda blanquiazul el hecho de no contar con uno de los pilares del equipo. Campos no es cualquier arquero: es el ‘1′ de Mauricio Larriera y el que ha sostenido una constancia en su rendimiento de acuerdo a las estadísticas de juego. Y eso, sumado a la experiencia que posee, lo hacen un elemento necesario para disputar una instancia decisiva como lo es la definición del título nacional.

En la cancha, Campos jugó 23 partidos de los 37 posibles en la Liga 1 Betsson; es decir, tuvo el 62% de apariciones con camiseta blanquiazul. Pero eso no es todo, solo recibió 10 goles en esa cantidad de compromisos, su media de goles concedidos por juego es de 0.4 y tiene en promedio un 2.3 de salvadas por partido (84% de efectividad). Las estadísticas demuestran que Campos es decisivo; pero su presencia en el arco es la que contagia seguridad al resto de sus compañeros. Ángelo disputó las finales del bicampeonato y esa experiencia trasciende en esta clase de partidos.

¿Es Ángelo Campos reemplazable?

Si se confirma su suspensión, Larriera estará obligado a mover su banco y allí aparece la figura de Franco Saravia por encima de la de Ítalo Regalado. El primero de ellos es quien tomaría el lugar de Campos en el arco, como ya lo hizo en anteriores ocasiones e incluso relegándolo como suplente. Saravia sabe lo que es jugar en Alianza Lima, lo que implica tener la responsabilidad de defender el pórtico blanquiazul y lo que estará en juego el miércoles en Matute. Bajo esa perspectiva, es un arquero que da confianza y seguridad pese a sus 24 años de edad.

Este año, Saravia disputó 11 partidos de los 37 posibles en el torneo local; es decir, tuvo el 30% de apariciones con los íntimos. Y en cuanto a sus números, recibió 8 goles, su media de goles concedidos por partido es de 0.8 y tiene un promedio de 2.8 salvadas por juego (78% de efectividad) . Las estadísticas confirman que también da garantía en el arco; pero su experiencia es menor a la que tiene Campos. Si bien ya enfrentó a Universitario a inicios de año en el clásico jugado en el Monumental, el contexto actual es distinto: está en juego el título nacional y Saravia estaría ante su más grande desafío.

Sea como fuere, queda esperar lo que resuelva la Comisión Disciplinaria de la FPF. En la interna aliancista hay optimismo y fe en que Campos jugará la final el miércoles en Matute; caso contrario, le darán toda la confianza del caso a Saravia, quien ya ha demostrado lo que es capaz de hacer cuando se pone los guantes.

