Este domingo, Universitario de Deportes recibirá a Alianza Lima en una nueva edición del superclásico del fútbol peruano, por la fecha 5 de la Liga 1. Ricardo Lagos -como en el triunfo sobre Sport Boys- sería una de las piezas del equipo de Guillermo Salas, por lo que el lateral recordó lo bien que le ha ido visitando a los merengues en el coloso de Ate.

“En el Monumental siempre me fue bien y espero que eso no cambie, aquí no es quién llegue bien o mal, clásicos son clásicos. La semana de clásico es muy bonita, se vive un gran ambiente con todo el equipo”, sostuvo el lateral tras los entrenamientos del conjunto de La Victoria.

Cabe destacar que Ricardo Lagos ya sabe lo que es marcarle a Universitario de Deportes con la camiseta de Alianza Lima, ya que pudo anotarle a los estudiantiles en la victoria de 2-1, de la temporada 2021, en el superclásico peruano que se jugó Estadio Nacional de Lima.

Además, fue parte del plantel que venció 4-1 a la ‘U’ en el último clásico jugado en el estadio Monumental de Ate, por lo que irá por una nueva victoria ante el rival de siempre. Ojo, los dirigidos por Guillermo Salas ganaron 2-0 a Sport Boys en la fecha 4, con goles de Hernán Barcos y Pablo Sabbag.

El clásico con fecha y hora confirmada

El compromiso entre merengues y blanquiazules quedó establecido para llevarse a cabo el próximo domingo 19 de febrero, a las 3 y 30 de la tarde, en el estadio Monumental de Ate. Ojo a un detalle, según lo expuesto por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) el duelo podría ser transmitido por GOLPERU.

Como reciente recuerdo del Universitario de Deportes vs. Alianza Lima en el estadio Monumental, tenemos la victoria por 4-1 de los blanquiazules en la pasada edición de la Liga 1. Por ello, la escuadra de Carlos Compagnucci buscará cobrarse revancha del ‘compadre’, aunque saben que ello no será una misión fácil.





