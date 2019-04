Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: el clásico se suspendería por falta de garantías

Si no hay problemas antes de un Alianza Lima vs. Universitario de Deportes o viceversa, no sería clásico. Es que a pocos días de del primer duelo del año entre blanquiazules y cremas (lunes 15 de abril), los fantasmas rondan Matute.

¿Qué pasó? La Onagi, mediante carta cursada al club, informó que no cuenta con efectivos policiales para garantizar el desarrollo normal del clásico. Dice que un grueso contingente policial se encuentra en operaciones al interior del país.

HOY Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO: en el Monumental de Buenos Aires por la Copa Libertadores 2019 | EN DIRECTO



En medio de esa situación, entraron a mediar los organizadores de la Liga 1, quienes han pedido audiencia ante las autoridades. Ellos, junto a los dirigentes de Alianza Lima, se reunirán este viernes con las partes involucradas y buscarán el permiso oficial que les permita jugar ante los cremas.

“Al día de hoy se juega el clásico, hay expectativa y se han vendido más de 17 mil entradas, dijo el gerente de Alianza Lima, Benjamín Romero.

“Todo está encaminado para que el clásico se juegue, de lo contrario ya se hubiera suspendido. Igual, tendremos que esperar la reunión del viernes, ahí agotaremos todos los recursos. Al terminar se nos confirmará si va o no el partido”, le dijo a Depor el jefe de seguridad del club blanquiazul, Alex Berrocal.

Mira las declaraciones de Pedro Gallese, previo al choque con River Plate. (Vídeo América TV)

► Universitario de Deportes vs. Alianza Lima: las dos opciones que maneja Nicolás Córdova para ganar el clásico



► La ‘paternidad’ de Alianza Lima sobre Universitario en los últimos clásicos



► HOY Alianza Lima vs. River Plate EN VIVO: en el Monumental de Buenos Aires por la Copa Libertadores 2019 | EN DIRECTO



► Alianza Lima sigue siendo el club que llevó más hinchas en la Liga 1 [FOTO]



► Cinco promesas de Perú que están cerca de cumplir 30 años | FOTOS