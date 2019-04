Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: Miguel Ángel Russo ya sabe cómo ganar clásicos

Como técnico, Miguel Ángel Russo tuvo la suerte de estar en los clásicos más importantes del fútbol argentino: en el Boca vs. River, como DT ‘xeneize’; y en el Rosario Central vs. Newell’s Old Boys, como estratega del ‘canalla’.

Ambos clásicos son alucinantes. Pero, sin duda, el entrenador de Alianza Lima quedó enamorado de la experiencia que vivió en Rosario y que busca repetir con los íntimos aunque le está costando.

Alianza Lima vs. Universitario: la última vez que los cremas vencieron a los blanquiazules en Matute [FOTOS]



Y la razón es muy simple. Ahí pasó sus mejores momentos y se convirtió en un ‘conocedor’ de esta clase de partidos: en los nueve clásicos que disputó ante la ‘Lepra’, salió ileso: nunca perdió.

Este lunes será su primer clásico en el fútbol peruano, pero Miguel Ángel Russo ya está grande para que eso lo ‘mueva’. Todo lo contrario, con su experiencia estará tranquilo y planteará un gran partido.

Será, además, el quinto DT argentino en dirigir a Alianza Lima en un clásico y eso tiene que motivarlo. Su equipo no vendrá bien, pero si hay un partido en el que se tiene que ver la mano de Miguel Ángel Russo, es este ante Universitario de Deportes.

Alianza Lima: entrenadores argentinos en clásicos

FECHA RESULTADO TORNEO ENTRENADOR 10/06/1973 Universitario 3-2 Alianza Lima Descentralizado Sabino Bártoli 22/03/1992 Alianza Lima 0-2 Universitario Amistoso Pedro Sellacha 18/05/2003 Universitario 2-4 Alianza Lima Apertura Gustavo Costas 06/02/2005 Alianza Lima 2-0 Universitario Amistoso Rubén Darío Insúa

Alianza Lima chocará contra Universitario en Matute, el próximo lunes. (GEC / Video: Jesús Metas Wong)

