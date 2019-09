Óscar Vílchez, el "hijo de Matute", explica lo que se siente ganarle un clásico a la 'U' en el Monumental 

Cuando le tocó despedirse de Alianza Lima para mudarse a Huánuco a defender la camiseta de Alianza Universidad, Óscar Vílchez utilizó sus redes sociales y dejó un mensaje que marcó a los fanáticos: "Siempre seré un hijo de Matute".

De hecho, 'Neka' se metió al corazón de todos. No solo porque corría más de 11 kilómetros por partido, sino porque se convirtió en el hincha que se metió a la cancha. Aquí su palabra.

¿Cuál es el clásico que más recuerdas?



Creo que el del 2017 [se jugó en Matute]. Ganamos 2-0. Me alegré mucho por el golazo que marcó Germán Pacheco, a quien considero un gran amigo.

¿Qué transmite Pablo Bengoechea previo a un clásico?



Obviamente, los clásicos se viven de manera distinta y para el comando técnico no es la excepción. Pablo es un técnico muy calmado e inteligente, transmite su ambición por ganar, sin generar ansiedad.

Le ganaste a la ‘U’ en el Monumental, ¿sientes que esas victorias se gozan más?



No sé si se gozan más. Cuando se juega con tu gente, la algarabía es tremenda. Pero si es una sensación diferente robarle puntos en su casa y evitar que celebren.

¿Qué debe hacer Alianza para volver a celebrar en el Monumental?



Ser firmes defensivamente. Eso será muy importante ante un rival que viene creando situaciones y no las está desperdiciando. Sin embargo, de medio campo para arriba, Alianza tiene jugadores muy técnicos y rápidos con variantes para hacer mucho daño a cualquier equipo.

Muchos se preguntan qué pasó con tu pase frustrado a Jaguares de Chiapa



Jaguares tenía dos principales inversionistas. Uno me quería y el otro se oponía a mi llegada. Cuando estuvimos por firmar el contrato, uno de ellos intento cambiar 3 cláusulas (previamente acordado). Ante esto, tomé la decisión de regresarme por la falta de profesionalismo en dicha área. Incluso, ya estando en el aeropuerto para regresar a Lima, uno de los inversionistas me llamó para pedirme que me quede.

¿Qué sientes cuando piensas que volverá a Matute pero esta vez para enfrentar a Alianza Lima?



Lo he pensado desde que llegué a Huánuco. La sensación de estar en Matute es indescriptible. Pero así llegue con otro club, lo disfrutaré al máximo, va a ser una bonita experiencia.

Si se diera la posibilidad, ¿volverías a Alianza Lima?

​Claro que sí, pero mi prioridad es Alianza Universidad. Ellos han confiado en mí como profesional.

¿Qué mensaje le quieres dejar a los hinchas a pocos días del clásico?

​Que disfruten de lo que será un gran partido. Insisto, siempre deben apoyar.

Pablo Bengoechea contó que quería a Alejandro Hohberg en Alianza Lima. (Video: Jesús Mestas)

