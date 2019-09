Pablo Bengoechea: "De reojo miramos el clásico"

Pablo Bengoechea no quiere hablar del clásico , su mente la ocupa Real Garcilaso el rival del fin de semana. El DT de Alianza Lima se resiste, pero la emoción de enfrentar a Universitario de Deportes le gana y habla de los cremas y del partido que se jugará el domingo 29 en el Monumental.

"De reojo miramos que sí, que después de Real Garcilaso se viene el clásico. Tenemos la ilusión y las ganas de hacer un buen partido ante Garcilaso, de ganar, creemos que estamos bien y somos optimistas. Después está el clásico", dijo DT blanquiazul en conferencia de prensa.

"Un clásico es algo para lo que todo futbolista se prepara de antemano. Partidos de los más lindos de jugar y los más importantes. El resultado siempre es importante pero vamos a mirar primero a Real Garcilaso", añadió.

A Pablo Bengoechea le preguntaron si le preocupaba la designación del árbitro para el duelo con Universitario de Deportes y esta fue su respuesta: "De cara al clásico me gustaría ganar, todo lo demás no me preocupa para nada".

El técnico de Alianza Lima dijo que no cuidará a sus jugadores amonestados ante Real Garcilaso (tiene en capilla a Riojas, Godoy y Rodríguez)

"Vamos a intentar poner a los que pensamos que son lo mejor sin mirar las tarjetas amarillas. Todos los demás si juegan o no juegan no va a ser por la amarillas. Si pienso que tienen que jugar lo harán. Solo pensamos en estos tres puntos ya habrá momento de pensar en el clásico", enfatizó.

Alianza Lima y Real Garcilaso jugarán el domingo a las 3.30 en Matute. "Veo que estamos muy bien, tengo buenas sensaciones. El grupo me está haciendo sentir muy bien, este plantel me hace sentir buenas vibras", remató el DT de los íntimos.

