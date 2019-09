¡Buenas noticias para los cremas! Pablo Lavandeira vuelve para el clásico

Los números no mienten: Pablo Lavandeira llegó a mediados del año pasado a Universitario de Deportes y, en tan solo seis meses, acumuló 14 partidos. Este 2019, al ‘charrúa’ no le ha ido del todo bien: apenas ha jugado 12. Pero, hay que decirlo, no por falta de talento.

¿Qué pasó? En abril, Pablo Lavandeira sufrió un esguince en la rodilla izquierda, frente a Sporting Cristal, y en julio se volvió a complicar. Y cuando parecía que ir al tópico era cosa del pasado, en el duelo con Deportivo Coopsol, en setiembre, por la Copa Bicentenario, tuvo un desgarro en la pierna derecha.

Pero hasta las malas noticias tienen fecha de caducidad. Y eso en Ate –y Pablo Lavandeira, claro– lo saben bien: el volante ya hace trabajos con balón y si bien podría llegar ante Sport Huancayo este sábado, no lo arriesgarán y recién reaparecería en el clásico. El destino, pese a todo, le pone un retorno ideal. Ante el rival de siempre.

Junto a Pablo Lavandeira alista el retorno Alberto Rodríguez. El 'Mudo' estaría integrando la lista de 18 convocados para disputar el clásico ante Alianza Lima. El partido tendrá lo mejor de ambos equipos en la cancha del Monumental.