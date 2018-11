La fecha 12 del Torneo Clausura tendrá como plato principal el clásico entre Alianza Lima vs. Universitario de Deportes , el cual se jugará este sábado en Matute. Para el choque entre íntimos y cremas están garantizados los goles y el buen fútbol.

Por un lado, Alianza Lima llegará descansado por el partido suspendido ante San Martín. El equipo de Pablo Bengoechea buscará encadenar su tercera victoria consecutiva en el Torneo Clausura. Pero Universitario de Deportes no será un rival fácil.

La ‘U’ intentará sumar su séptimo partido consecutivo sin conocer la derrota, luego del triunfazo que sacó en el clásico ante Sporting Cristal. Germán Denis y Alberto Quintero irán desde el arranque ante Alianza Lima.

Por otro lado, la fecha 12 del Torneo Clausura tendrá otro partido atractivo, como el Deportivo Municipal vs. San Martín. Ambos equipos pelean por asegurar su clasificación a un certamen internacional.

Mientras tanto, Sport Rosario (uno de los rivales directos de Universitario de Deportes en la lucha por no descender) chocará contra Binacional. Una derrota de ‘El Canalla de los Andes’ significaría un gran respiro para los cremas (se salvarían de la baja).

Torneo Clausura: programación de la fecha 12

Sábado 3 de noviembre

Deportivo Municipal vs. San Martín

Real Garcilaso vs. Cantolao

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes



Domingo 4 de noviembre

Sport Rosario vs. Sport Huancayo

Comerciantes Unidos vs. UTC

Sporting Cristal vs. Ayacucho FC

Sport Rosario vs. Binacional



Lunes 5 de noviembre

Melgar vs. Unión Comercio

Tabla de posiciones - Torneo Clausura

Puesto Equipo PJ PG P PP GF GC DG PUNTOS 1 Ayacucho FC 11 7 3 1 26 14 12 24 1 FBC Melgar 10 7 2 1 17 7 10 23 3 San Martín 10 6 2 2 14 9 5 20 4 Universitario 11 6 2 3 15 13 2 20 5 Alianza Lima 10 5 2 3 11 7 4 17 6 Sporting Cristal 11 4 2 5 18 13 5 14 7 Real Garcilaso 11 3 5 3 19 17 2 14 8 C. Unidos 10 4 2 4 11 12 -1 14 9 Municipal 11 4 2 5 8 13 -5 14 10 Unión Comercio 10 4 1 5 17 17 0 13 11 UTC 11 3 4 4 8 9 -1 13 12 Cantolao 11 4 1 6 12 18 -6 13 13 Sport Boys 11 3 3 5 13 16 -3 12 14 Sport Huancayo 10 2 5 3 14 16 -2 11 15 Binacional 10 2 1 7 6 17 -11 7 16 Sport Rosario 10 1 1 8 6 17 -11 4

Tabla de Posiciones acumulada - Descentralizado 2018

PUESTO Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Sporting Cristal 40 23 10 7 87 35 52 79 2 FBC Melgar 39 19 15 5 60 40 20 72 3 Alianza Lima 39 18 9 12 51 40 11 63 4 Real Garcilaso 40 17 9 14 59 59 0 60 5 Municipal 40 17 7 16 53 50 3 58 6 UTC 40 14 15 11 41 43 -2 57 7 Sport Huancayo 39 14 14 11 59 51 8 56 8 San Martín 39 12 16 11 54 50 4 52 9 Universitario 40 12 15 13 49 55 -6 51 10 Ayacucho FC 40 14 8 18 65 69 -4 50 11 Binacional 39 13 10 16 39 48 -9 49 12 Cantolao 40 12 11 17 47 58 -11 47 13 Unión Comercio 39 12 9 18 49 61 -12 45 14 Sport Boys 40 10 14 16 48 58 -10 44 15 Sport Rosario 39 13 6 20 50 62 -12 41 16 C. Unidos 39 8 8 23 39 71 -32 32