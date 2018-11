Cuando criticaron su estilo de juego, Guillermo Sanguinetti respondió con resultados en Alianza Lima. Sin complejos, el uruguayo le demostró al hincha peruano (cautivado por la ‘huacha’ y la ‘kimba’) que “el verdadero espectáculo es ganar”. Eso sí, respetando una convicción: siempre frontales y sin tanta fantasía, que resulta - muchas veces – innecesario.

‘El Topo’ se apoderó de un Torneo del Inca, en una época en el que los íntimos carecían de alegrías. Por eso, el hincha le tiene un especial afecto. Y no es para menos.

(Foto: Depor) (Foto: Depor) depor

Alianza Lima vs. Universitario de Deportes: ¿qué equipo ganará el clásico del Fútbol Peruano?

Universitario de Deportes: Johan Fano envió mensaje a cremas previo al clásico contra Alianza Lima

Alianza Lima vs. Universitario: se miden en una nueva edición del superclásico peruano

El hincha de Alianza Lima lo estima mucho, por las convicciones que instaló en un fútbol romántico…

Yo tengo un gran recuerdo del hincha de Alianza Lima. Tuve un paso largo en el club. Por eso, los sigo a la distancia. Yo sé que el clásico significa mucho para ellos, y estoy convencido de que lo ganará.

¿Cómo se afrontan este tipo de partidos?

Son duelos que se preparan para jugar, sabiendo que no hay margen para el error. Para eso, hay que poner todo, más allá de la estrategia.

Se le critica mucho a este Alianza Lima porque se dice que juega a la ‘uruguaya’…

A nosotros nos enorgullece cuando dicen que jugamos a la ‘uruguaya’. Vivimos del resultado. Cuando se consiguen campeonatos, la gente está contenta. Te puede gustar o no, pero los estilos se respetan.

Siempre y cuando no se rotule para faltar el respeto…

Esa es la historia que nos ha dejado nuestros antepasados. Tenemos cerca de 3 millones de habitantes, y siempre terminamos compitiendo en un Mundial.

Alianza busca técnico para el próximo año, ¿a usted le gustaría regresar?

Cuando me fui, dije que me gustaría volver. No lo digo por ahora. Pero tal vez más adelante, porque la gente me trató de maravilla. Me gusta el club y la presión que implica lograr un campeonato, así que esa posibilidad la dejo abierta.

¿Algún mensaje para el hincha, antes de afrontar el clásico?

Les quiero decir que los recuerdo mucho y que sigo al club. Estoy convencido de que el fin de semana ganaremos.