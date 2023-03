UTC quiere que se respete su localía en el estadio Héroes de San Ramón y salió con todo en busca del 1-0 ante Alianza Lima. La escuadra visitante no esperó tremenda arremetida y rápidamente se vieron sorprendidos por la primera chance de gol del ‘Gavilán del Norte’: Juan Cruz Randazzo apareció dentro del área y, de no ser por la presencia de Andrés Andrade, casi se abre el marcador en Cajamarca.

Todo nació de un saque de esquina desde el sector derecho. Cuando el balón llegó al área, los defensores ‘blanquiazules’ se llenaron de dudas y dejaron libre a Randazzo, que quedó con el arco vació para decretar el 1-0. Coincidentemente en esa misma zona estaba el ‘Rifle’, quien despejó el esférico con su cuerpo.

Si bien los jugadores de UTC reclamaron penal por una aparente mano del colombiano, esto no fue así. Esta jugada grafica claramente las intensiones de Marcelo Grioni para este compromiso: arrasar desde el saque y dejar que la altura haga su trabajo desgastando a los jugadores de Alianza Lima.

Alianza Lima vs. UTC: lo que se viene

Luego de este compromiso por la séptima jornada del Torneo Apertura 2023, Alianza Lima volverá a tener acción la próxima semana cuando reciba a Cusco FC en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para el sábado 11 de marzo desde las 7:30 p.m. y de momento no se sabe en qué canal se va a transmitir.

Recordemos que el club de La Victoria y la Federación Peruana de Fútbol (FPF) siguen en una disputa por los derechos televisivos, lo cual mantiene la interrogante si el encuentro ante los cusqueños se jugará o no. Esto, pues hace una semana no pudieron hacerlo frente a la Universidad César Vallejo ya que la FPF consideró que no existían las garantías suficientes.

UTC, por su parte. tendrá una dura visitan el domingo 12 de marzo, pues enfrentará a Carlos A. Mannucci desde las 4:00 p.m. en el estadio Mansiche de Trujillo. El ‘Tricolor’ llega de una derrota en el clásico trujillano ante la ‘UCV’, por lo que seguramente le planteará un duelo bastante complicado al ‘Gavilán del Norte’.





