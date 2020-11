A partir de las 3:30 p.m. Alianza Lima disputará unos de los partidos más importantes de los últimos años ya que se juegan su permanencia en primera división. Los íntimos enfrentarán a Sport Huancayo y harán todo lo posible para quedarse con los tres puntos en juego, con los que aseguran las unidades necesarias para no depender de ningún otro resultado.

El club blanquiazul publicó la noche del viernes un video donde una serie de referentes del club le enviaron los mejores deseos al primer equipo que actualmente dirige Daniel Ahmed. Sin embargo, con las horas, más personajes han ido sumándose al mensaje.

Es así como a pocas horas del choque, el exjugador íntimo, Walter Ibáñez, compartió, a través de Instagram un emotivo texto dedicado al club blanquiazul. “Hoy es con el corazón. Todo el apoyo y la mejor de las vibras para ustedes jugadores y comando técnico. Unidos salen de esta, Arriba Alianza carajo”, escribió el uruguayo.

Otro de los exfutbolistas íntimos que se pronunció a través de redes fue Rodrigo Pérez, quien escribió en su cuenta de Twitter: “De esta salimos todos, arriba alianza. Estamos contigo”.

¿Cómo se salva Alianza Lima en la última fecha?

En Alianza Lima saben que una victoria en el siguiente partido le bastará para pasar la página, pero también son conscientes de que al tratarse de la última fecha, el partido se jugará al filo del paro cardiaco para sus fanáticos, quienes no están acostumbrados a verlos en esta situación.

Para quedarse en Primera División, Alianza Lima depende de sí mismo, pero tiene algunas opciones si es que no gana el encuentro ante Sport Huancayo. Estos son los resultados que espera Alianza Lima para no perder la categoría. Primero; derrotar al ‘Rojo Matador’. Ahora, si empata, esperar que Stein y Grau no sumen de a tres. Y en el escenario más complejo (perdiendo), que Stein también tropiece y Grau no registre un triunfo.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo se define la baja si hay igualdad de puntos?