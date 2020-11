Alianza Lima se encuentra en una complicada situación que llevó a algunos exjugadores a pronunciarse sobre el tema y Wilmer Aguirre es uno de ellos. El delantero nacional dio detalles de un contacto que existió con la directiva íntima, la misma que pudo hacer que defienda los colores que tanto ama en uno de los años más complicados para la institución.

“A inicios de año hubo un par de conversaciones con miembros del Fondo Blanquiazul, pero no se llegó a nada. Fue solamente una consulta, pero ahí quedó”, sostuvo el ahora delantero de Pirata FC de la Segunda División del fútbol peruano en diálogo con ‘Las voces del fútbol’.

En Alianza Lima no hay espacio para equivocarse y eso lo sabe muy bien Wilmer Aguirre, quien considera que el cuadro blanquiazul tendrá que olvidarse de la histórica forma de jugar que tiene para darle paso a otra y, de esa manera, puedan sacar adelante su partido contra Sport Huancayo.

“El sábado no hay margen de error. Acá es donde te salen los huevos, el coraje, el amor propio, porque jugar bonito ya no es suficiente. Pero por la presión Alianza ha perdido eso. Como hincha me dan ganas de entrar al campo. Nos queda una chance y tenemos que jugar a morir para no descender”, agregó.

Alianza Lima tuvo varios cambios de timón a lo largo del año, algo que -para Wilmer Aguirre- pudo ser contraproducente para el equipo. El ‘Zorrito’ sabe que es momento de unir fuerzas, por lo que se animó a hacer un pedido con miras al duelo contra el ‘Rojo matador’.

“La verdad que no veo una Alianza Lima en 2° División, tengo mucha fe en qué lo van a lograr, pero no puedo negar que me preocupa y no hay reacción, ningún hincha quiere esto. Hoy Alianza necesita de todo y de todos. Ahmed debe pedir que ‘Chicho’ Salas esté en el banco. Se necesita un motivador. Ahora lo único que importa es el resultado, nada más”, finalizó.

