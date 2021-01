Alianza Lima jugará esta temporada en Segunda División y decenas de futbolistas han manifestado públicamente su deseo de vestir la camiseta del club íntimo para dejarlo todo en la cancha y volver a Primera División lo más pronto posible. A esta lista de futbolistas se sumó Wilmer Aguirre, quien dejó en claro su sueño de volver a vestir la blanquiazul.

“Agradezco al hincha que en redes me pide volver. En Alianza nací y crecí. Más allá de jugador, soy hincha. Sé que no a todo el mundo le va a gustar la idea, pero para mí sería un sueño cumplido regresar al club y jugar ahí mis últimos años”, señaló el jugador en una entrevista con Alianza History.

En la misma línea, Aguirre descartó algún tipo de contacto con la directiva íntima hasta el momento, sin embargo, señaló que continúa trabajando con mucha ilusión. “No he tenido ninguna comunicación con Alianza Lima. Uno siempre sueña y no pierde la esperanza de volver a casa. Por eso sigo entrenando por mi cuenta. El club debe reforzarse con los jugadores adecuados para que el paso por Liga 2 sea fugaz”, agregó.

Cabe precisar que Wilmer Aguirre cuenta con experiencia en Segunda División ya que la temporada pasada jugó en Pirata FC. El atacante disputó 4 partidos a lo largo de 295 minutos y logró anotar 3 goles.

La llegada de Bustos a Lima

Carlos Bustos fue oficializado como el nuevo técnico de Alianza Lima el viernes pasado, a través de redes sociales. Asimismo, este lunes, el club brindó una conferencia de prensa donde presentó de manera oficial al estratega, sin embargo, el enlace con el técnico fue virtual puesto que no se encuentra en nuestro país.

El técnico argentino ya viene gestionando ciertos puntos con Alianza Lima, sin embargo, aún no tiene una fecha exacta de llegada a Perú. Sin embargo, Depor pudo conocer que estaría pisando suelo limeño este fin de semana. La otra opción es la primera semana de febrero.

