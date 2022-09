No cabe duda que Alianza Lima atraviesa un buen momento en el campeonato nacional. Y es que el cuadro íntimo, tras vencer por 5-0 a la Universidad San Martín, encajó tres victorias al hilo, logrando ubicarse en el primer lugar del Torneo Clausura 2022. Asimismo, son varias las figuras del equipo de Guillermo Salas que vienen destacando en el terreno de juego, como es el caso de Wilmer Aguirre, que deslumbró con un doblete en su última actuación con los ‘blanquiazules’.

Luego del triunfo ante los ‘Santos’, el ‘Zorrito’ declaró ante los medios y habló sobre el presente del club. Además, aprovechó para referirse a su futuro en la institución y los objetivos que tiene el plantel para lo que resta de la temporada.

“Por ahora no pienso en la renovación, estoy enfocado en lo que queda del año y después se verá si se renueva o no. No tengo dudas, yo todavía no pienso en el retiro y sería lindo buscar otro título. Estamos hoy en día enfocados en jugar una final y, momentáneamente, nos sentimos punteros; hay que seguir así. El grupo está bien y muy unido”, mencionó Aguirre en una entrevista para Willax.

Por otro lado, el atacante blanquiazul también opinó sobre la continuidad de Guillermo Salas en el puesto de entrenador. “Sabemos que ‘Chicho’ está haciendo las cosas bien. Está preparado para esto y ya lo demostró en el 2020″, enfatizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras el duelo ante la San Martín, Alianza Lima volverá a la acción el martes 4 de octubre. Su rival será nada menos que César Vallejo, equipo con el que se medirá en el Estadio Mansiche de Trujillo. El encuentro arrancará desde las 8:00 de la noche y será transmitido por GOLPERU.

Cabe resaltar que la última vez que ambas escuadras se enfrentaron, el cuadro íntimo terminó llevándose la victoria (2-0). En aquel cotejo, Hernán Barcos y Cristian Benavente anotaron para favorecer en el marcador al elenco blanquiazul.





