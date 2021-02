Después de los cuatro títulos que Alianza Lima logró en la primera década del siglo XXI (2001, 2003, 2004 y 2006), el quinto evento más importante para los hinchas es, sin lugar a dudas, el triunfazo, con goleada incluida, que le asestaron a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores del 2010, club que llegaba como el vigente campeón de dicho certamen. Muchas de esas alegrías que hoy la fanaticada aún recuerda es gracias a Wilmer Aguirre, el ‘9′ íntimo que metió tres goles, y asistió para el cuarto de José Carlos Fernández. Depor conversó con el ‘Zorrito’, y nos contó detalles sobre el pre, en mientras y el post partido.

¿Cómo se da tu llegada a Alianza?

Por mi hermano. Él estaba en menores y me motiva a volver a ir a probarme a Alianza, y ese año yo me quedo. Se podría decir que sí fue difícil quedarme, porque un año antes no me quedo. Al siguiente año es donde mi hermano me anima, ahí me recién permanezco. Difícil también lo digo porque todo ese año no me consideraban, solamente iba a entrenar. Dos años me la pase así, a punto de ya no seguir en Alianza, o regresarme a Pisco, pero al siguiente año empecé a jugar, más considerado con todos los técnicos que llegaban, y ahí pude escalar categorías, porque yo soy categoría 83 y ya estaba jugando con los chicos de 81, 80.

¿En que año te encuentras con Farfán y Guerrero?

Con ellos fue cuando se juntan las categorías 83 con la 84, obviamente 83 tenía más que nada la obligación, porque el torneo era 83, entonces juntaron a ambas categorías. Y es ahí donde incluso se armaron dos equipos, porque habían demasiados jugadores. Allí llega Jefferson, Paolo, y en los torneos sub-20 también nos juntaba Julio García.

¿Cómo fueron esos primeros partidos con ellos?

Bien. Creo que ese año nos fue bien en los torneos, incluso fuimos premiados, yo por goleador, tanto en la Sub-20 como en mi categoría, Paolo y Jefferson también, aunque no recuerdo quién salió como goleador y quién como mejor jugador. Justamente ese año nos premiaron, hay fotos del recuerdo y todo eso donde estuvimos en la premiación que hacía la Asociación en Javier Prado.

¿Qué recuerdos tienes de tu debut con Alianza?

Recuerdo que estábamos en pleno calentamiento de un segundo tiempo, y claro me acuerdo que estaba ‘Manzana’ Hernández, ‘Pancho’ Hernández también, Wenceslao y todos ellos que me decían vas a entrar, y justo el español Bernabé Herráez, que es el que me hace debutar, me llama, me da las instrucciones y, bueno, es donde entro. Ahí fue como un sueño hecho realidad.

Y debutas en un año especial, porque a fin de año logran el título en el año del centenario del club...

Sí, claro. Ese año en el torneo campeonamos. Si bien es cierto no pude estar en la final, en Cusco, pero si estuve en el primer partido, en Matute, porque también la sub-20 disputaba el título y el entrenador prefirió que fuera a la sub-20 y que para ese partido de definición fuera gente de más experiencia.

Cuéntame esa primera experiencia en Francia...

Obviamente que fue difícil salir del país. De hecho si había salido antes de debutar con Alianza, a México, y totalmente diferente. Llegar a otro continente, otra cultura, el idioma. Primero más que nada el idioma, porque, bueno, el fútbol es universal y obviamente toma su proceso, pero es algo que no lo sufres tanto. El tema de la comunicación es lo que más cuesta, pero gracias a Dios pude aprender al menos algunas palabras y eso creo que me ayudó. Me ayudó la llegada de Manuel Corrales y un jugador francés de padres españoles, él también me ayudo. También había un venezolano, que también me apoyó adaptarme lo más rápido posible. Y en el fútbol, al principio todo bien, pero cuando cambian de técnico por los malos resultados es donde ya me costó bastante. El DT por ahí no me conocía, o a veces uno no es moneda de oro para gustarle a todos, pero no era de su agrado y en la cual comencé a jugar muy poco. Ahí es donde decido regresar a Alianza cuando se me presentó la oportunidad.

El hincha hasta ahora, 11 años después, te sigue recordando el partido que hiciste contra Estudiantes por la Copa Libertadores...

Sí, es algo que ha quedado marcado en la historia, tanto del club como de uno mismo. De hecho sí, a veces se te olvida por momentos eso y vas por la calle y el mismo hincha te lo hace recordar, o te escriben por las redes sociales, pero es algo bonito, lindo, es algo que siempre soñé que me recordarán, como un buen deportista. Creo que son cosas que uno no soñó de esa forma, a lo mejor de otra forma, pero hoy por hoy se presento así. Es un sentimiento difícil de explicarlo, tendrías que vivirlo para poder sentirlo. Simplemente lo que te puedo decir es que es algo muy bonito, demasiado hermoso que me hizo vivir en ese momento, que hasta el día de hoy me lo hacen recordar como si hubiese sido ayer.

¿Recuerdas algo en particular que haya pasado y luego en el partido?

Es la pregunta que todos me lo hacen, hasta yo mismo. Pero siempre lo recuerdo y digo que nunca hice nada distinto, ni me tomé nada distinto, todo era lo mismo, lo normal. Yo concentraba con’ Wally’ Sánchez y, seguro, por la misma juventud, a veces éramos de acostarnos muy tarde, cada quien prendido de las redes sociales de ese tiempo. Yo creo que lo que siempre he dicho, lo analizo y digo que me motivo bastante fue escuchar ese día en la concentración, en plena cena, al propio técnico Sabella, que descanse en paz, hablando de mí, que el jugador más peligroso para él era yo. Entonces creo que esas cosas me motivaron. Es algo lindo que un técnico tan reconocido y campeón le preocupara mi juego. Yo creo que esas cosas me motivaron bastante.

¿Hiciste alguna cábala antes de ese partido?

No soy de cábalas y creo que cuanto he tratado de hacerlo hasta ahora no me han funcionado. Pero eso es bueno, porque uno trata de hacer lo que hizo un partido anterior, y tratas de replicarlo. Mí única cábala fue persignarme antes de salir al campo, y dedicarlo mis goles y mis triunfos a mi padre que está en el cielo. Me hubiera encantado y seguro que le hubiera encantando a él poder estar presente en ese partido y disfrutarlo.

¿Cada gol me imagino gol en tu carrera ha sido dedicado a él?

Sí, desde que mi padre falleció todos mis goles son dedicados a él.

¿Se te vino más a la mente la imagen de tu papá ese día con Estudiantes?

Por supuesto. Recuerdo cada momento. Aquí en Pisco, cuando estaba chico y mi padre iba a verme sin avisar, sin nada, verme en el estadio, a la tribuna y con su bicicleta. Eso me hubiera gustado tenerlo en ese partido, en Matute, con el estadio lleno. Eso a mi padre le hubiera encantado, hubiera sido feliz. Pero creo que igual es feliz, desde arriba que me ilumina y me cuida. Siempre mis logros son para toda mi familia, pero en especial para él.

¿Con cuál de los tres goles contra Estudiantes te quedas?

Me quedó con el segundo por cómo se logró, por la lucha, por cómo empezó todo, y pelear y luchar, porque yo no soy un jugador de tener tanta fuerza, de poder cubrir, y creo que en ese partido me salió de todo.

¿A qué hora te habrás acostado?

Habré salido del doping a las 11 u 12 de la noche, y habré llegado a mi casa casi a la 1, y todavía seguía con la adrenalina, así que me habré acostado entre las 3 y 4 de la mañana. Y al día siguiente tenía que estar a las 10 en Matute.

¿Cómo te recibieron en casa?

Bien, ya todos dormidos (risas), pero al día siguiente las felicitaciones, y en el club también, porque el día del partido me tocó ir al doping y no pude disfrutar después del partido, porque inmediatamente me llevaron los del doping al camerino de ellos.

Ese era un buen equipo, ¿crees que pudieron haber llegado más lejos?

Demostramos en esa Copa Libertadores. Se podría decir que éramos un equipo poderoso, jugábamos bien al fútbol, hacíamos lo que prácticamente el técnico quería. Teníamos un DT que inyectaba ese gustito a fútbol, muy intenso, la vivía. Creo que no he conocido otro técnico que viva tanto el fútbol, tan pasional. Aparte muy cabalero. Gustavo ancló en el club muy bien y producto de eso campeonó con Alianza.

¿Él es uno de los técnicos que te ha marcado más?

Sí, me marcó muchísimo. Si bien es cierto no fue con el que yo debuté o el que me descubrió, pero fue un técnico que me repotenció, que me vio el puesto adecuado donde me podía desenvolver mejor, y creo que anclé bastante en eso. Y producto de las cosas que se hizo, que se probó tantos años, porque era un grupo que venía de varios años, excepto algunos jugadores que llegaron, muy pocos refuerzos, el ‘Negro’ Gonzales, Sosa, Sánchez, Tragodara, pero eran jugadores que anclaron bastante bien, se acoplaron muy bien al grupo, y creo que ese año nos fue bien producto de un buena pretemporada en Argentina. Era algo que no se veía.

¿Cómo tomaste la chapa de ‘Messi Negro’?

Cuando llegué a mi casa y vi la repetición me doy con los elogios de los comentaristas argentinos. Se siente algo bonito. De hecho llegar al día siguiente al entreno y que todos tus compañeros te digan el ‘Rasho’ o el ‘Messi Negro’ es algo bonito, que uno se siente muy halagado.

¿En algún momento se te subieron los humos por ese partido?

Yo creo que no. Jamás me agrandé con eso; al contrario, siempre fue un persona muy humilde. No siento ni me lo han hecho saber tampoco, pero si en algún momento no pude darle a alguien un autógrafo por x cosas, porque a veces vas a un lugar y hay tanta gente que no puedes darle a todos. Si es que eso le pareció a alguien, las disculpas del caso, pero no siento que haya sido así.

Ahora, ¿cómo tomas este nuevo reto que tiene Alianza en Segunda?

Hablar de Segunda es algo doloroso, vuelve que te lo digan, pero es la realidad. Como hincha duele, pero es lo que Alianza tiene que pelear. Ojalá Alianza se pueda reforzar con los jugadores idóneos para que solamente el paso de Alianza sea algo fugaz, que inmediatamente el próximo año vuelva a Primera, donde siempre tiene que estar. Ojalá estos 120 años de gloria institucional nos vuelvan a regresar a Primera.

¿Imaginas ese regreso contigo?

Ojalá, cada vez me ilusiona. Hoy más que nunca se habla más de mí, de un posible regreso. Ojalá, me ilusiona bastante. Siempre lo he dicho, cada final de año siempre me ilusiono con que llegue esa llamada ganadora para regresar a casa, lo considero así.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.