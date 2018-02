Alianza Lima y el duro calendario que tendrá entre Copa Libertadores y Descentralizado

La alegría por debutar en la Copa Libertadores frente a Boca Juniors se mezcla, de forma repentina y casi natural con la preocupación. Pablo Bengoechea está frente a uno de los retos más difíciles que le toca afrontar con Alianza Lima y en el que tratará de quedar bien parado: el duro calendario que se les avecina.

Sumando con el clásico que se jugó el último domingo, Alianza Lima disputará hasta el 21 de marzo siete partidos. Serán solo 28 días en los que habrá que dosificar energías y cumplir con el exigente calendario del torneo peruano. A continuación te contamos todo.

Alianza Lima debuta en la Copa Libertadores: los viajes que tendrá en fase de grupos

El calendario de Alianza Lima antes del periodo FIFA

Este 27 de febrero empezará a jugarse la fecha 5 del Torneo de Verano. A los íntimos les toca visitar a UTC en Guadalupe, pero tuvieron que postergar su partido hasta el 21 de marzo (sin seleccionados) por el choque copero ante Boca Juniors programado para el jueves 1 de marzo. Se pasarán 28 días entre viajes al interior del Perú, pero con calendario bastante ajustado.

Fecha Rival Ciudad 25/02 Universitario Lima 01/03 Boca Juniors Lima 04/03 Sport Rosario Huaraz 09/03 San Martín Lima 13/03 Comerciantes U. Guadalupe 21/03 UTC Lima

El calendario de Alianza Lima después del periodo FIFA

Pero lo peor viene después de los amistosos de la Selección Peruana en Estados Unidos. Es ahí cuando Alianza Lima tendrá 50 días intensos en los que disputará 12 partidos y tendrá que viajar a Sao Paulo, Barranquilla, Buenos Aires y Huaraz. Además superar los choques ante Sporting Cristal y Universiatrio de Deportes por el Torneo de Verano. Una verdadera carrera épica.

Fecha Rival Ciudad 01/04 Ayacucho FC Lima 03/04 Palmeiras ( BRA ) Sao Paulo 07/04 Sporting Cristal Lima 11/04 Universitario Lima 14/04 UTC Guadalupe 19/04 Junior ( COL ) Lima 22/04 Sport Rosario Lima 26/04 Junior ( COL ) Barranquilla 29/04 San Martín Lima 03/05 Palmeiras ( BRA ) Lima 16/05 Boca Jrs. ( ARG ) Buenos Aires 20/05 Sport Rosario (*) Huaraz

(*) Partido por el Torneo Apertura

Alianza Lima no cuenta con el tiempo como aliado antes del Mundial. El calendario es bastante ajustado y salvo la paralización del torneo por el periodo FIFA de marzo, no habrá mayor tiempo de descanso. No todo es tan bonito en el fútbol.

