Peruzzi, de aceptar, llegaría procedente del San Lorenzo de Argentina, aunque sin mucha acción en esta temporada, pues solo ha disputado seis encuentros entre la Copa de la Liga y La Liga Profesional. Empezó su formación en el Vélez Sarsfield, y antes de caer en 2019 en el ‘Ciclón’, jugó en el Catania de Italia, en Boca Juniors y en el Nacional de Uruguay.

Actualmente, tiene 30 años y de llegar a un acuerdo con los íntimos, se sumaría, de paso, a lista de futbolistas albicelestes que vistieron la blanquiazul, algunos con logros destacados y otros que pasaron desapercibidos, sin pena ni gloria. Hacemos un recuento.

Barcos, el antecedente más fresco y positivo

Hernán Barcos. Llegó a Alianza Lima en 2021 para disputar la Liga 2, pero tras un fallo del TAS el club de la Victoria se pudo mantener en primera división. El ‘Pirata’ se ganó el cariño de los hinchas y fue protagonista en esa temporada, al ser el máximo goleador íntimo con 10 tantos. De hecho, anotó el gol de la victoria en la final de ida contra Cristal (1-0) por el título del campeonato. En la vuelta, el marcador terminó 0-0. Así, Barcos campeonó en la Liga 1 2021 con los blanquiazules.

El delantero se quedó para el presente año y ha disputado casi todas las fechas del Apertura (un total de 16). Solo no estuvo en una jornada por acumulación de amarillas. ¿Y cuántos goles ha anotado en esta primera parte del campeonato? Ha marcado 8 veces y ha dado 3 asistencias. Barcos ha sido una pieza fundamental en el combinado de Carlos Bustos.

Hernán Barcos es el goleador de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Tomás Costa. Arribó a La Victoria a inicios del 2018 por pedido del entonces técnico Pablo Bengoechea. Ese año tuvo continuidad y aunque Alianza luchó el Apertura y el Clausura, el equipo no levantó ningún título. Para el siguiente año, 2019, el mediocentro argentino no pudo mostrar un buen desempeño, pues comenzó a estar en la banca y prácticamente no jugó el Clausura (16 minutos en dos cojetos), sobre todo por un tema de lesiones. Esa temporada, en el campeonato local, solo estuvo en cancha en 11 partidos - fue titular en 5 y entró en 6 durante el segundo tiempo-. La dirigencia íntima no le renovó para 2020.

Germán Pacheco. Fue fichado para la temporada 2017 y anotó su primer gol, en su debut, ante el clásico rival Universitario de Deportes, en el Torneo de Verano; los íntimos se impusieron en ese partido. Luego, con Alianza ganó el Apertura y el Clausura de ese año, por lo que al final salió campeón de la primera división de Perú; por aquel entonces dicho campeonato era llamado Torneo Descentralizado. En su paso por la escuadra victoriana, el argentino anotó 8 goles y dio tres asistencias. No continuó para el 2018.

Emiliano Ciucci. Solo disputó una temporada en el cuadro blanquiazul, en 2013. El volante argentino nacionalizado peruano debutó con gol en el Descentralizado ante UTC y en su estancia en el combinado blanquiazul marcó un total de cuatro tantos. Jugó como titular en doce partidos de la Liguilla Impar y en otros dos no estuvo presente. No pudo ganar ningún trofeo con Alianza Lima. Ese año, el cuadro íntimo se ubicó en la cuarta casilla del acumulado.

Carlos Beltrán. El argentino nacionalizado peruano tuvo dos periodos con Alianza Lima. El primero entre 2012 y 2013 y en segundo entre 2019 y 2020. Fue en esta segunda etapa que ganó el Torneo Clausura (en 2019) y también fue subcampeón de esa temporada. Sin embargo, al año siguiente integró el plantel que realizó una desastrosa campaña y que provocó que el cuadro íntimo descienda a segunda división, aunque una medida posterior del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en inglés) falló a favor de los íntimos y ordenó que Alianza vuelva a primera, en 2021.

Hernán Peirone. Aterrizó en Matute en 2011 de la mano del entrenador Gustavo Costas, entonces DT del equipo blanquiazul. El delantero argentino llegaba con la etiqueta de goleador y se esperaba que acumule buenos números en el campeonato peruano. Pero no fue así. Con Alianza, solo anotó en 2 ocasiones en 13 duelos disputados, tanto de la liga local como de la Copa Libertadores. Solamente le pudo marcar a Sport Boys, en el partido que los íntimos golearon 5-0 a los rosados. Su bajo rendimiento y su falta de gol desencadenaron su salida del club de La Victoria.

German Pacheco de Alianza Lima en un partido de la Copa Sudamericana 2017, en Lima. (Foto: EFE)

Leandro Fleitas. El defensa vistió la chaqueta de Alianza Lima entre los años 2009 y 2011. Y se convirtió en un jugador importante dentro del esquema del entonces estratega Gustavo Costas. Disputó con el combinado íntimo un total de 83 encuentros. Inclusive, anotó 7 goles, además de haber dado una asistencia. Fue en Alianza que, en diciembre de 2009, sufrió una grave lesión en el cráneo al chocar con su compatriota Carlos Galván, entonces zaguero de Universitario. Tuvo que ser operado y pasó una rehabilitación de cuatro meses. No pudo ganar un título con el equipo blanquiazul.

Claudio Velázquez. El delantero estuvo dos temporadas en el equipo victoriano: en 2009 y 2010. Había arribado en condición de préstamo por parte del Rosario Central de Argentina. Tuvo continuidad hasta que se vio obligado a dejar a la escuadra blanquiazul en setiembre de 2010, para regresar a Rosario. Según reportó la Agencia Andina, citando al portal rosarino La Capital, los blanquiazules le debían al club argentino parte del préstamo del jugador, por lo que el ‘Karioka’ tuvo que retornar a su país. Con Alianza, Velázquez disputó 57 partidos y anotó 15 veces. También dio una asistencia.

Los otros argentinos que vistieron la camiseta de Alianza Lima, de acuerdo al portal especializado Transfermarkt, son Claudio Sarría, Enrique Bologna, Gustavo Barros Schelotto, Iván Furios, Rodrigo Astudillo, Jorge Jérez, Carlos Barrionuevo, Lucas Abraham, Facundo Gareca, Gustavo Tempone, Pedro Monzón, Rubén Tanucci y Gustavo de Luca.

También integraron el cuadro íntimo: Carlos Enrique, Juan Carlos Kopriva, Héctor Sánchez, Claudio Spontón, Nicolás Tagliani, Henry Homann y Marcelo Sozzani. De todos los mencionados en esta nota, solo tres pudieron ganar el campeonato de la primera división de Perú con Alianza, ellos son: Barcos, Pacheco y Sarría (este último en 2004). De sumarse Peruzzi, ¿podrá ingresar a esta selecta lista y alzarse con la copa a fin de año?

