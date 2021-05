Hernán Barcos se ha convertido en una pieza fundamental en Alianza Lima. Su gran profesionalismo, carisma y nivel de responsabilidad le ha permitido ganarse el cariño y admiración de los íntimos, quienes ya lo consideran uno de los líderes del plantel. La conexión con los hinchas también ha sido inmediata, tanto así que los pedidos en redes sociales sobre su continuidad son parte de su día a día. ‘El Pirata’ conversó con Depor y aseguró que está contento en La Victoria y que “Si Dios quiere, estaré aquí el otro año”. También habló sobre el presente del equipo y los planes de cara a lo que resta de la temporada.

Antes de llegar a Alianza, ¿ya te habías puesto como objetivo liderar al equipo?

Obviamente por la experiencia, por la trayectoria que uno tiene, por lo que se ha vivido, llega con un poco de esa responsabilidad. Además, mi personalidad es esa, el poder influir, generar cosas importantes, motivar a los compañeros, que se sientan cómodos, que hagan lo que tienen que hacer, dejarlos tranquilos. De a poquitos uno se va integrando al grupo, conociéndolos y viendo cómo tratar a cada uno de ellos. No es fácil, porque uno no es de fierro y a veces pierde la cabeza. También soy el primero en pedir disculpas cuando me equivoco. Nosotros como jugadores para estar bien dentro del campo de juego, en lo físico, técnico y táctico, hay que estar bien psicológicamente. Cuando no estás bien motivado, es difícil que puedas rendir al 100%. Si el cuerpo está dentro de la cancha y la mente afuera es complicado. Lo que trato es que cada uno esté concentrado y tenga la mente en el partido.

El 2020 fue un año complicado para el equipo, ¿cómo ves a los jugadores de aquel plantel?

A la gran mayoría se les ve bien, motivados, con un aire nuevo. Se trata de tomar eso que pasó como una experiencia, si bien fue negativa, todo sirve. El fútbol es como la vida. Toca ver qué se hizo el año pasado y qué no se debe hacer ahora. Lo que nosotros tratamos de hacer es que los demás se olviden lo que ocurrió el año pasado. Hay que mirar el presente, que es lo que nos importa a nosotros. Trabajamos en eso casi todos los días. Tenemos varias reuniones con el grupo, muchas. Hablamos con los compañeros, tenemos charlas informales para conocer un poco más de su vida y tratar de entender el porqué de muchas situaciones, porque a veces uno se olvida que dentro del futbolista hay una persona que tiene sentimientos, valores, cosas que por ahí pueden afectar cuando entra a la cancha. Todos se olvidan de ello, a nadie le importa nada, solo que defienda la camiseta a morir.

En redes sociales, te etiquetaron en un video donde se ve Matute con público en las tribunas, ¿te gustaría vivir esa experiencia?

Es algo que uno espera. Siempre converso con los compañeros, sobre todo cuando estamos saliendo rumbo al estadio. En el bus yo me siento atrás con Jefferson Farfán y hablamos de lo lindo que sería jugar hoy con gente. Yo espero tener esa oportunidad, porque si a pesar de que uno está a distancia, se siente el cariño, el empuje de la gente, no me imagino cómo será con el estadio lleno.

¿Aguirre y Farfán siempre te hablan de lo que significa Alianza?

Si, normalmente hablo con ellos y me dicen lo que significa el club, lo que es Alianza. Me dicen que es el más grande, por qué se habla de Alianza más que de los demás, y así un montón de cosas que uno va aprendiendo y que sobre todo hacen que uno se encariñe con el club. Hay que tener una identidad y compartirla con nuestros compañeros, hay que comprar esa idea, comprometerse y defender esta camiseta como tiene que ser.

¿Te gustaría jugar con algún otro histórico de Alianza?

Obviamente, pero uno le da la bienvenida al que llegue. Sea alguien de renombre o no. Hay que apoyar a todos.

Hernán Barcos tiene dos goles con Alianza Lima.

Objetivo claro

Alianza Lima tuvo un inicio de temporada complicado. La resolución del TAS cambió los planes de los íntimos, quienes tuvieron que disputar la Liga 1 con apenas dos semanas de entrenamientos. A pesar de ello, el elenco de Carlos Bustos ha mostrado un buen nivel: de siete partidos solo perdió uno, ganó dos y empató cuatro. Y a dos semanas de que culmine la Fase 1, aún tiene la posibilidad de quedar segundo en su grupo (Grupo B) y seguir sumando puntos en el acumulado. Hernán Barcos ya piensa en la Fase 2 y asegura que “no tienen otro objetivo que ser campeones”.

Luego de tres meses en el club, ¿cómo te sientes físicamente?

Vengo muy bien, trabajando partido a partido, tratando de ponerme al 100%. Esto se va a adquirir a medida que pasen los partidos, para ello debo seguir entregándome en los entrenamientos y en los partidos. Es fundamental para poder llegar a la performance que se quiere.

Te has acoplado rápido al equipo...

El ambiente es muy bueno, el grupo humano es espectacular y eso es fundamental para cumplir los objetivos. Donde no tienes un grupo humano bueno, es difícil trabajar. Acá se ve y se trabaja mucho en lo humano y estamos contentos con el grupo que tenemos.

¿En cuánto tiempo podremos ver a Hernán Barcos al 100%?

Yo creo que ya en los próximos partidos. Por ejemplo, en el último encuentro me sentí mucho mejor, terminé los 90′. Calculo que terminando este campeonato y empezando el otro, ya voy a estar al 100% creo que todos.

¿Cómo ves el trabajo del profesor Carlos Bustos?

El trabajo con él está bastante bien. Venimos, junto al grupo, conociéndonos, creciendo partido a partido, encontrando la idea, la forma de juego que el ‘profe’ quiere y obviamente nosotros tratando de dar lo mejor.

Ante Alianza Atlético, les costó el último pase, ¿qué crees que les está faltando?

Es un conjunto de cosas las que nos faltan. Conocernos, trabajar más, la definición, cómo lo hacemos, quien define, la toma de decisiones, el último pase, cómo entramos al área con gente. Son un montón de cositas que nos llevan a concretar la jugada y que debemos mejorar. Pero, como lo dije anteriormente, lo estamos trabajando, y ahora que tenemos otro partido rápido va a ser mucho mejor porque vamos a poder experimentar lo que hemos estado haciendo en los entrenamientos. Ojalá nos empiecen a salir los goles y las jugadas como lo estamos preparando.

¿Cómo te sientes con Jefferson en el ataque?

Bien, con Jefferson intentamos entendernos. No hemos trabajado mucho juntos y por ahí la cosa se complica un poco. La gente esperaba que hagamos muchas jugadas más juntos, pero es de a pocos. Ya vamos a ir entendiéndonos y poniéndonos de acuerdo con lo que precisa el técnico. Creo que a medida que pasen los partidos se va a ver lo mejor de nosotros y vamos a poder demostrar para lo que venimos.

Hay muchas expectativas sobre el juego de ambos...

Es importante, es bueno que se generen expectativas. Eso quiere decir que tenemos un buen recorrido, un buen camino, y lo tomamos con total responsabilidad y tratando de dar lo mejor en cada partido.

Jairo Concha, Ricardo Lagos, entre otros jugadores jóvenes, vienen mostrando un buen desempeño, ¿cómo los ves a futuro?

Hay que tener paciencia. Muchas veces la ansiedad o el apuro de que salgan jugadores buenos los expone, apura y presiona. Hay que tener paciencia. Hay jugadores que vienen creciendo en estos años. Están en un grande, se están mostrando y hay que darles un tiempo para que se puedan afianzar. No es lo mismo jugar bien tres partidos a jugar 50. Hay que darles tranquilidad, confianza y dejarlos tranquilos. Creo que que tienen un gran futuro, pero todo a su debido tiempo, porque no sirve de nada apurarlos y que luego se confundan y piense que es más de lo que es. Es muy importante que siempre tengan los pies sobre la tierra, todo con humildad.

¿Objetivos en lo que resta de la temporada?

Terminar esta fase de la mejor manera para sumar en el acumulado y jugar los dos torneos que nos quedan e intentar ganarlos. Estando en Alianza, no tenemos otro objetivo que ser campeones. Tenemos dos oportunidades más para pelear el campeonato y lo vamos hacer.

Amor a la blanquiazul

Hernán Barcos es un hombre de gran recorrido. 18 equipos a lo largo de su carrera entre los que figuran grandes del continente como Cruzeiro, Palmeiras, Gremio y Vélez. Para él, Alianza Lima está dentro de este grupo, y a pesar del poco tiempo que tiene vistiendo la blanquiazul, ya piensa a futuro y se ve disfrutando un año más de lo que significa ser jugador de Alianza.

¿Qué lugar ocupa Alianza Lima en tu carrera?

Es uno de los grandes y me gustan este tipo de desafíos. He jugado en todos los grandes de los diferentes países en donde estuve. Al inicio, jugar Segunda División y sacar al equipo de donde estaba era un desafío personal muy lindo. Gracias a Dios se dio la posibilidad de jugar Primera. Ahora, vamos a tratar de dejar la mejor cara posible para el próximo año estar en una Copa internacional y devolver a Alianza donde debería de estar.

¿Te gustaría quedarte?

La verdad es que estoy muy contento, tranquilo. Tengo contrato por un año con la opción de más uno, dependiendo de algunas cosas, así que si Dios quiere, estaremos aquí el año que viene.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR