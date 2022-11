En esta temporada, el cuadro blanquiazul ha disputado 8 encuentros en ciudades de altura: en Arequipa, Huancayo, Juliaca, Tarma, Cajamarca, Jaén, Cusco y Ayacucho. Ha caído en tres ocasiones, ha igualado en dos y ha ganado en otras tres. Bajo el mando de Carlos Bustos, el equipo, en lugares de altura, solo perdió y empató este año; fue con la llegada de Guillermo Salas que los íntimos empezaron a cantar victoria. De hecho, llevan tres triunfos al hilo en estadios ubicados a gran altitud.

Era Bustos

En el Apertura, los entonces dirigidos por Carlos Bustos tuvieron que viajar a la Ciudad Blanca en la sexta fecha del torneo para chocar contra Melgar. Aquella vez los rojinegros se impusieron por 1-0 con gol de Jean Pierre Archimbaud. Meses después, los blanquiazules volaron a Junín, pero tampoco pudieron celebrar, ya que Sport Huancayo los derrotó por 2-0. La historia se repitió en la siguiente fecha, la 17, solo que en Juliaca cuando Binacional los batió por 1-0.

Iba mal Alianza jugando en altura y tenía que cerrar la primera mitad del campeonato peruano en Tarma: ante ADT. Felizmente para el club íntimo, pudieron, al menos, empatar 1-1 con el ‘Vendaval Celeste’. Llegó el Clausura y a Bustos no le fue tan bien. Y es que en Cajamarca, ante UTC, en la novena jornada, sus pupilos volvieron a igualar con un marcador de 1-1.

Tras ese resultado llegó la derrota ante Universitario de Deportes en Matute y el equipo, de local, tampoco pudo vencer a Cantolao, lo que culminó con la salida de Bustos de la institución. El director técnico argentino se fue sin haber ganado un solo enfrentamiento en altura en este curso.

Era Salas

Arribó ‘Chicho’ y el panorama cambió favorablemente para Alianza Lima. De hecho, en el primer partido de Salas como entrenador, los íntimos vencieron por 2-1 a Carlos Stein en Jaén, una ciudad ubicada a 729 metros sobre el nivel del mar . No se compara a lugares como Juliaca o Huancayo, que sobrepasan los 3.000 metros, pero ya era una señal de lo que se venía para la escuadra aliancista.

Y esa buena señal se confirmó, en la jornada 16 del Clausura, cuando el club de La Victoria superó por 2-0 a Cienciano en Cusco, tuvieron que pasar 11 años para que los blanquiazules puedan volver a derrotar de visita al ‘Papá’ . La última vez que el cuadro grone había sometido a los cusqueños en la Ciudad Imperial había sido en 2011 (por 1-0) con un gol de Paolo Hurtado. Luego, el equipo viajó al Estadio Ciudad de Cumaná, para la penúltima fecha, y otra vez pudo festejar al imponerse por 1-0 sobre Ayacucho FC. Salas había ganado todos los cotejos que le tocó dirigir en altura.

Ahora el estratega íntimo tiene un nuevo desafío, pues Alianza volverá a medirse con Melgar en Arequipa. Sin embargo, esta vez no será como parte de una fecha del campeonato, sino una final. El ‘León del Sur’ ya derrotó en la Ciudad Blanca a los victorianos, pero aquella vez Bustos era el técnico, hoy ‘Chicho’ se encarga del plantel blanquiazul y llega con el trofeo del Clausura en la mano y con cinco victorias al hilo en el torneo. El momento es diferente. Todo puede pasar.

Partido Estadio Ciudad/ Altura Torneo Técnico Melgar 1-0 Alianza Lima Monumental de la UNSA Arequipa/ 2.335 m Apertura Carlos Bustos Sport Huancayo 2-0 Alianza Lima IPD de Huancayo Huancayo/ 3.259 m Apertura Carlos Bustos Binacional 1-0 Alianza Lima Guillermo Briceño Rosamedina Juliaca/ 3.824 m Apertura Carlos Bustos ADT 1-1 Alianza Lima Municipal Unión de Tarma Tarma/ 3.053 m Apertura Carlos Bustos UTC 1-1 Alianza Lima Héroes de San Ramón Cajamarca/ 2.750 m Clausura Carlos Bustos Carlos Stein 1-2 Alianza Lima Víctor Montoya Jaén/ 729 m Clausura Guillermo Salas Cienciano 0-2 Alianza Lima Inca Garcilaso de la Vega Cusco/ 3.399 m Clausura Guillermo Salas Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima Ciudad de Cumaná Ayacucho/ 2.761 m Clausura Guillermo Salas

¿Y cómo le ha ido a Alianza en las definiciones en altura?

No será la primera vez que el club blanquiazul defina un título nacional jugando en una ciudad alta. En los tiempos recientes, ya lo ha hecho en tres oportunidades. La más cercana fue en 2019 cuando tuvo que enfrentarse a Binacional en Juliaca en el duelo de ida. En aquella oportunidad, el ‘Poderoso del Sur’, en su casa y comandado por Roberto Mosquera, goleó 4-1 a los íntimos, dejándolos con mucha presión para el cotejo de vuelta. Ya en Matute, Alianza solo pudo conseguir un 2-0, no le bastó y el ‘Bi’ se coronó campeón nacional.

Para las otras dos finales, ambas contra Cienciano y en Cusco, habría que remontarse a la primera década del siglo XXI. En 2001 fue la primera. Los íntimos obtuvieron un resultado positivo en el Estadio Alejandro Villanueva (3-2), pero en el ‘Ombligo del mundo’, el ‘Papá’ se impuso por 1-0, por lo que se fueron a los penales. En esa tanda, la escuadra grone terminó ganando por 4-2 alzando el título del campeonato nacional.

En 2006, se vivió un episodio similar, aunque sin recurrir a los disparos desde los doce pasos. Cienciano logró un triunfo en Cusco (1-0), pero Alianza hizo lo propio en Lima (3-1), aupando el trofeo de la liga debido al resultado global.

De estas tres llaves finales, el equipo victoriano se impuso en 2 y perdió en una. Pero el hecho es que, en el presente siglo, nunca pudo ganar el partido final que disputó en altura; el club pudo levantar el título gracias al resultado en la capital o porque se fueron a penales.

Otra definiciones

Alianza Lima también ha tenido otros decisivos encuentros a gran altitud. Por ejemplo, en 2018, tuvo que disputar la semifinal de los playoffs contra Melgar. En la ida, en el Alejandro Villanueva, ambos igualaron 3-3 y, en la vuelta, el resultado no varió mucho: 2-2. Se fueron a penales, en Arequipa, y los íntimos se impusieron 2-0 pasando a la final. No obstante, no ganaron el campeonato, pues cayeron ante Cristal, que fue el campeón en dicha temporada.

Cuatro años antes, tanto blanquiazules y celestes habían quedado empatados en los primeros lugares del Clausura 2014, por lo que debieron jugar un cotejo de desempate en una cancha neutral para definir al ganador. Se eligió al Estadio Monumental de la UNSA, a los pies del Misti. ¿El resultado? Los cerveceros festejaron su triunfo (de 1-0) con gol de Sergio Blanco.

Y si retrocedemos unos años más hasta la Pre-Liguilla 1994 para clasificar a la Copa Libertadores, podremos notar que otra vez Alianza disputó una serie importante en una ciudad de altura. Para acceder a la Liguilla final, el club íntimo primero tenía que batir a Melgar, por lo que se midieron en duelos de ida y vuelta. En el estadio Mariano Melgar, el ‘Dominó’ consiguió un triunfo (1-0), pero en Lima, el cuadro aliancista logró registrar un 2-0, superando en el global a su rival. Los íntimos, entonces, pasaron a la Liguilla aquel año y finalizaron en primer lugar del cuarteto, obteniendo su pase a la Libertadores de 1995.

En general, lo que se puede concluir es que en los últimos tiempos Alianza Lima no ha podido ganar el partido en altura de una serie final o encuentro decisivo. ¿Podrá lograrlo este miércoles en Arequipa ante un Melgar que ha recuperado su memoria y que llega tras eliminar a Cristal, uno de los mejores equipos del torneo? ‘Chicho’ y su plantel tendrán que ir contra la historia reciente y las estadísticas.

Finales del 2001

Final Partido Estadio Ida en Lima Alianza Lima 3-2 Cienciano Matute Vuelta en Cusco Cienciano 1-0 Alianza Lima (penales 2-4) Garcilaso de la Vega

Finales del 2006

Final Partido Estadio Ida en Cusco Cienciano 1-0 Alianza Lima Garcilaso de la Vega Vuelta en Lima Alianza Lima 3-1 Cienciano Matute

Finales del 2019

Final Partido Estadio Ida en Juliaca Binacional 4-1 Alianza Lima Guillermo Briceño Rosamedina Vuelta en Lima Alianza Lima 2-0 Binacional Matute





Semifinal del 2018 - Playoffs del Campeonato Descentralizado

Semifinal Partido Estadio Ida en Lima Alianza Lima 3-3 Melgar Matute Vuelta en Arequipa Melgar 2-2 Alianza Lima (penales 0-2) Monumental de la UNSA

Partido único que define al Campeón del Clausura 2014

Sede Estadio Partido Arequipa Monumental de la UNSA Alianza Lima 0-1 Sporting Cristal

Pre-Liguilla 1994 para clasificar a la Copa Libertadores

Partido Partido Estadio Ida en Arequipa Melgar 1-0 Alianza Lima Estadio Mariano Melgar Vuelta en Lima Alianza Lima 2-0 Melgar Matute

