Alianza Lima ya trabaja para lo que será el duelo ante ADT por la última fecha del Apertura. Como bien sabemos, el cuadro íntimo se quedó sin opciones de pelear por el título en este primer semestre, pero es consciente que no deben dejar escapar puntos pensando en la tabla acumulada. Por ello, Yordi Vílchez, uno de los futbolistas más destacados de los ‘blanquiazules’, se refirió al presente del club e hizo un análisis de cara al inicio del Torneo Clausura 2022.

“Fue buena (la participación en el torneo Apertura). A pesar del inicio, supimos salir de ese traspié, luego tuvimos entre siete y ocho fechas invictos, nos ayudó estar entre los primeros cuartos. En estas instancias, queremos sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el Apertura. Queremos ganar y que esos tres puntos nos mantenga arriba”, mencionó el defensor en una entrevista para GOLPERU.

El defensor también habló su desempeño en el equipo y reveló que fue variando de posiciones entre central y lateral derecho, según la propuesta de juego que proponía Carlos Bustos. Eso sí, aseguró que su nivel no fue el esperado, pero que en el Clausura buscará sacar su mejor versión. “Siendo autocrítico, aún tengo muchas cosas por mejorar. Esperemos en lo que queda del año para saber hasta donde soy capaz de ayudar al equipo desde la óptica personal”, mencionó.

Del mismo modo, Vílchez dio detalles de la preparación que realizó para regresar a los terrenos de juego tras su lesión en la rodilla. “El doctor que me operó fue bien sincero conmigo y me dijo: ‘Si no quieres que la rodilla te moleste tienes que bajar, por lo menor, 8 a 9 kilos’. De ahí en adelante, tengo una dieta para acondicionar mi cuerpo. En el último compromiso, corrí 10 kilómetros”, señaló.

Por último, el futbolista nacional se refirió a la campaña que hizo Alianza Lima en la presente Copa Libertadores y aseguró que el grupo aún sigue ‘golpeado’. “Todavía queda una bronca, personal y grupal, por la eliminación en la Copa (Libertadores). Después de lo vivido en el 2021, este grupo, y la hinchada de Alianza, merecía esas alegrías. Cambiar esa historia está pendiente aún”, finalizó.

Alianza Lima vs. ADT: fecha y horarios del partido

Alianza Lima y ADT se enfrentarán este domingo 3 de julio en la Jornada 19 del Torneo Apertura 2022. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Municipal Unión de Tarma y arrancará desde las 3:00 p.m. (hora peruana), con la transmisión y narración por las señales de GOLPERU y Movistar Play.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR