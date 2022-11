Alianza Lima ha sumado dos títulos nacionales de manera consecutiva, luego de vencer por 2-0 a Melgar en la final de vuelta en Matute. Uno de los jugadores que peleó hasta el final para conseguir dicho resultado fue Yordi Vílchez, quien admitió que se quedará por dos temporadas más en La Victoria.

“Fuimos de menos a más siempre. Al final el fútbol nos dio nuestra revancha y pudimos salir bicampeones”, manifestó el defensa íntimo en GOLPERÚ, quien también sostuvo que “tras el partido en Arequipa me sentí un poco triste y un poco molesto, por lo que pasó (autogol)”, ya que en la ida cayeron por 1-0 frente al ‘Dominó'.

Pese a esto, contó que “lo mejor de todo fue el apoyo que tuve de mis compañeros hasta de la familia y toda la hinchada blanquiazul, que me respaldaron y me dieron mensajes de aliento y revancha”. En el partido en Matute, el elenco blanquiazul logró imponerse con los goles de Vílchez y de Pablo Lavandeira.

Yordi Vílchez llegó a Alianza Lima en el 2020, año en el que se tuvo previsto disputar la Segunda División, pero al final disputaron la Liga 1 y ganaron el título. A este se sumó otra campaña que le ha dado muchas satisfacciones al lateral íntimo: “No me imaginé estos dos años en Alianza Lima, estoy muy feliz y con ganas de vivir otra vez un campeonato”.

Finalmente, no pudo evitar referirse a la gran influencia que tuvo Guillermo Salas en su vida deportiva. “El trabajo de Guillermo Salas no ha sido solo siendo técnico, ha venido desde antes, cuando fue asistente. Siempre estuvo apoyando, al menos a mí siempre me apoyó y dándome consejos”, indicó.

Además, agregó que “gracias a Dios siempre estuvo allí conmigo y cuando llegó a ser DT ya tenía conocimiento del equipo y creo que eso le facilitó las cosas. Siempre fue transparente y sincero”. Por lo pronto, Yordi Vílchez manifestó que ya firmó su renovación por dos temporadas más y espera retomar los trabajos para la Liga 1 2023.





