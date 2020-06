La tabla de posiciones es uno de los mejores espejos de un campeonato. Y por ahora en la Liga 1 el que mostró una mejor imagen fue Alianza Universidad: en las seis primeras fechas alcanzó 16 puntos (están punteros). Uno de los protagonistas es Julio Landauri (lleva 452 minutos en cinco partidos), quien mencionó que se tiene fe en el reinicio del certamen.

“Veníamos bien en el campeonato, llegó la pandemia y nos frenó. Pero tenemos la misma idea, sabemos que es algo inusual por tres meses, pero debemos afinar algunas cosas para volver a la normalidad”, señaló en radio Ovación. Julio Landauri, a su vez, también contó el secreto del éxito de Alianza Universidad.

"El mantener a gran parte del grupo fue importante y se pudo plasmar algo bueno también con los compañeros que llegaron. El técnico, además, ha logrado tener un equipo competitivo. Sobre la directiva solo podemos decir cosas buenas, se tiene un proyecto serio y se nos ha cumplido sin problemas luego de llegar a un punto medio en los acuerdos”, expresó.

Se van a preparar con todo

Desde el próximo lunes, Alianza Universidad comenzará con los trabajos en Lima. ¿Qué opina Julio Landauri? “Justo han llegado algunos compañeros para retomar los entrenamientos; Lima es grande y se puede cumplir con mayor facilidad el protocolo”. Ahora, toda esa fe no es propia del extremo, sino algo colectivo en el equipo de Huánuco. Jack Durán también siente que se sostendrá el buen arranque que mostraron en el Apertura.

“En Lima no hay ventaja para nadie. Nosotros ya hemos demostrado que podemos hacer buenos partidos en la capital. No nos sentimos en desventaja porque en Huánuco, no se siente mucho la altura, como en Cusco o en otras ciudades. Saldremos a jugar de igual a igual y vamos a proponer en cualquier cancha, como siempre lo hemos hecho”, mencionó Durán a Depor.

